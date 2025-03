Mỹ, Nga, Ukraine và thỏa thuận về biển Đen

Đặc phái viên Mỹ nói về vũ khí hạt nhân ở Ukraine

Theo trang RBC Ukraine, Đặc phái viên Mỹ Richard Grenell ngày 25.3 nói rằng Ukraine chưa từng sở hữu vũ khí hạt nhân, mà số vũ khí trước đó trên lãnh thổ nước này thuộc về Nga. Khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, khoảng 1/3 số vũ khí hạt nhân lúc đó của Liên Xô nằm ở Ukraine. Đến tháng 12.1994, Ukraine ký vào Bản ghi nhớ Budapest với nội dung bàn giao lại vũ khí hạt nhân cho Nga để đổi lấy sự đảm bảo an ninh từ Anh, Mỹ, Nga. Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich (Đức) ngày 19.2.2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Kyiv có thể cân nhắc từ bỏ cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân theo thỏa thuận trên vì lo ngại an ninh. Ngày 24.2.2022, Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và kéo dài cho đến nay. Một số chính trị gia Mỹ đã bác bỏ phát biểu trên của Đặc phái viên Grenell và cho rằng kho vũ khí hạt nhân trước đó do Ukraine thừa hưởng từ Liên Xô.