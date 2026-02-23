Mỹ ngừng thu thuế đối ứng từ trưa mai 24.2

Theo Reuters, Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) vừa thông báo sẽ ngừng thu các loại thuế quan được áp đặt theo Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA) từ 0 giờ 1 phút ngày 24.2 (giờ miền đông nước Mỹ, tức 12 giờ 1 trưa cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Động thái này được tiến hành 3 ngày sau khi Tòa án tối cao Mỹ ra phán quyết tuyên bố các mức thuế trên là "bất hợp pháp" và ông Donald Trump đã vượt thẩm quyền tổng thống khi đề ra chúng.

Thông báo qua hệ thống nhắn tin hàng hóa (CSMS), Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ cho biết sẽ "vô hiệu hóa tất cả các mã thuế quan liên quan đến các sắc lệnh IEEPA" mà ông Donald Trump đề ra trước đó. Thông báo cũng lưu ý rằng, việc ngừng thu này sẽ không ảnh hưởng đến các loại thuế quan do ông Trump áp đặt dựa trên các nền tảng pháp lý khác. Bao gồm thuế theo điều 232 (an ninh quốc gia) và điều 301 (thực hành thương mại không công bằng).

Các container vận chuyển từ Trung Quốc đang đậu tại cảng Los Angeles ở San Pedro, California, Mỹ, ngày 5.11.2025. ẢNH REUTERS

Mức thuế toàn cầu mới 15% được ông Donald Trump tuyên bố sau phán quyết trên của Tòa án tối cao, vốn dựa trên một cơ sở pháp lý khác, cũng sẽ không bị ảnh hưởng.

Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ cũng không đưa ra lý do tại sao không ngừng thu thuế IEEPA ngay sau khi Tòa án tối cao ra phán quyết mà lại chờ đến mấy ngày sau, đồng thời không đề cập đến khả năng hoàn thuế cho các đơn vị nhập khẩu.

"Cục Hải quan và Biên phòng sẽ cung cấp hướng dẫn bổ sung cho cộng đồng thương mại thông qua các thông báo qua hệ thống nhắn tin hàng hóa khi thích hợp", thông báo nêu.

Theo Reuters, IEEPA là đạo luật cho phép các đời Tổng thống Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp kinh tế quốc gia và áp dụng các biện pháp kinh tế đặc biệt. Tháng 4.2025, ông Donald Trump đã sử dụng đạo luật này làm cơ sở pháp lý để áp đặt các mức thuế đối ứng cho hàng hóa được nhập khẩu vào Mỹ từ nhiều quốc gia.

Như vậy, thuế mà Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ sẽ ngừng thu từ ngày mai 24.2 bao gồm mức thuế đối ứng toàn cầu, dao động từ mức cơ sở 10% và có thể cao hơn với các đối tác có thâm hụt thương mại lớn với Mỹ.



