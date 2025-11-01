Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí

Mỹ nhân 9X cao 1,7 m từng thi Hoa hậu Thế giới giờ ra sao?

Minh Hy
Minh Hy
01/11/2025 08:37 GMT+7

Sau khi trở về từ cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2023, Hoa Hậu Mai Phương chọn rời khỏi công ty cũ và 'ở ẩn' suốt 15 tháng trước khi chính thức ra mắt với vai trò ca sĩ.

Top 40 Hoa hậu Thế giới 2023 'lột xác'

Tối 31.10, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 - Mai Phương tái xuất với sản phẩm âm nhạc đầu tay mang tên A Beautiful Mess. Album gồm những ca khúc mang giai điệu sôi động, có tiết tấu nhanh như Queenery, Croset, Imperfect, Đầu xù ước gối, Mỹ Miêu... 

Mỹ nhân 9X cao 1,7m từng thi Hoa hậu Thế giới giờ ra sao? - Ảnh 1.

Mai Phương chấp nhận tạm gác lại thành công để đương đầu với những thử thách mới trong âm nhạc

Ảnh: NVCC

Khác với hình ảnh một nàng hậu sang trọng, nhẹ nhàng, lần rẽ hướng âm nhạc này mang đến một Mai Phương với phong cách nổi loạn, vũ đạo "bốc lửa". Khi ra mắt với vai trò ca sĩ, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 mong muốn khán giả nhìn thấy được năng lượng và sự nhiệt huyết của cô đối với lĩnh vực âm nhạc. Cô cũng xây dựng hình ảnh một ca sĩ không chỉ thu hút bằng những màn trình diễn, mà còn tạo ấn tượng bởi gu thời trang độc đáo, có chất riêng.

Chia sẻ với Thanh Niên về sự thay đổi trong cuộc sống của mình hơn một năm qua, Hoa hậu Mai Phương cho biết: "15 tháng trước, tôi trông rất khác. Tôi không biết mình sẽ làm album này như thế nào. Tôi thu âm và tập nhảy rất vất vả nhưng tôi nghĩ cứ làm thôi. Mình cứ vừa học vừa làm, cứ đập đi xây lại để cảm thấy bản thân tốt hơn từng ngày. Hơn 1 năm qua là thời gian rất cần thiết, tôi và ê kíp đã rất nỗ lực. Dĩ nhiên, trong thời gian đó, tôi có lo lắng nhưng ai cũng cần một khoảng lặng để biết mình cần cái gì và nên trau dồi điều gì". Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 tâm sự cô rất nhớ người hâm mộ và luôn mong sớm được gặp gỡ mọi người thông qua các sản phẩm âm nhạc.

Mỹ nhân 9X cao 1,7m từng thi Hoa hậu Thế giới giờ ra sao? - Ảnh 2.

Mai Phương khiến mọi người bất ngờ với hình ảnh cá tính, quyến rũ

Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, Phương Mỹ Chi cũng tiết lộ trong thời gian "ở ẩn", Mai Phương dành nhiều thời gian để tập luyện. Thậm chí, mỗi lần cô lên phòng tập đều nhìn thấy người đẹp 9X đang rèn luyện vũ đạo. Chính vì nhìn thấy được sự nỗ lực của Mai Phương, Phương Mỹ Chi hy vọng Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 sẽ vững tâm và sớm gặt hái được thành công trên con đường mình đã chọn.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương sinh năm 1999, sở hữu chiều cao 1,7 m. Cô đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, sau đó tranh tài ở Hoa hậu Thế giới 2023, vào top 40 chung cuộc. Sau khi trở về từ đấu trường nhan sắc quốc tế, Mai Phương chọn rời Công ty Sen Vàng và đầu quân cho VMAS để theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Hoa hậu Mai Phương vừa thông báo về chung công ty với Phương Mỹ Chi, DTAP... Đồng thời người đẹp cũng lên tiếng trước tin đồn sang Mỹ định cư.

