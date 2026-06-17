Mỹ nhân 9X so kè nhan sắc với Thanh Hằng trên màn ảnh rộng là ai?

Trương Huỳnh Như được Thanh Hằng hướng dẫn diễn xuất

Trong phim Mesdames Thanh Sắc, Trương Huỳnh Như được đạo diễn Thắng Vũ tin tưởng giao cho vai Mỹ Vân - vũ nữ được đánh giá sẽ soán ngôi của Cầm Thanh (Thanh Hằng thủ vai) tại vũ trường Kim Đô. Mỹ Vân được sử dụng như "quân cờ" chủ chốt của Madame Sắc (Hồng Ánh) nhằm kiểm soát và lật đổ Cầm Thanh. Trong phim, nhan sắc của cô liên tục được đặt lên bàn cân với nhân vật của Thanh Hằng.

Trương Huỳnh Như thủ vai Mỹ Vân trong Mesdames Thanh Sắc Ảnh: Bá Vũ

Theo Trương Huỳnh Như, cô từng có cơ hội tham gia một cuộc thi người mẫu do Thanh Hằng làm giám khảo nhưng không được vào vòng trong. "Từ nhỏ tôi đã hâm mộ chị Thanh Hằng nên năm ngoái, tôi đăng ký casting cuộc thi tìm kiếm người mẫu vì biết chị Thanh Hằng sẽ làm host mùa thi đó. Do chưa chuẩn bị đầy đủ kỹ năng nên tôi dừng lại ở vòng sơ loại, vuột mất cơ hội gặp thần tượng. Chính từ tình cảm ái mộ đó nên khi nhận tin được tham gia phim mà còn vào vai có nhiều đất diễn với thần tượng thì thật sự đó như một giấc mơ", người đẹp 27 tuổi chia sẻ.

Trương Huỳnh Như hạnh phúc vì được làm việc với Thanh Hằng Ảnh: Bá Vũ

Trương Huỳnh Như cũng bày tỏ sự biết ơn đối với Thanh Hằng và Hồng Ánh vì đã tận tình hướng dẫn cách diễn và phối hợp ăn ý trong suốt quá trình quay phim. Nhờ đó, những phân đoạn đối đầu giữa Cầm Thanh và Mỹ Vân trở nên kịch tính, thuyết phục hơn.

Trước đó, Trương Huỳnh Như từng đảm nhận vai cô Hứa trong bộ phim Lầu chú Hỏa. Nếu như ở vai cô Hứa, mỹ nhân 9X phải giấu mặt thật để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho khán giả thì đến vai Mỹ Vân, cô có nhiều cơ hội bộc lộ vẻ ngoài xinh đẹp và khả năng diễn xuất của mình trước giới mộ điệu yêu điện ảnh.

Trương Huỳnh Như mong muốn có thêm nhiều cơ hội trên màn ảnh rộng Ảnh: Bá Vũ

Sau hai vai diễn tạo dấu ấn trong Lầu chú Hỏa và Mesdames Thanh Sắc, Trương Huỳnh Như dự kiến tái ngộ khán giả trong phim Út Lan 2 của đạo diễn Trần Trọng Dần.

Trương Huỳnh Như sinh năm 1999 tại Bình Dương (nay là TP.HCM). Từ thời học phổ thông cô đã ấp ủ giấc mơ theo đuổi nghệ thuật và thi đậu vào Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Sau khi tốt nghiệp, người đẹp 27 tuổi chăm chỉ đi casting để tìm kiếm thêm cơ hội cho bản thân. Ngoài điện ảnh, Trương Huỳnh Như cũng ghi dấu với vai diễn "nặng ký" trong vở kịch Mật mã cầu cơ và Gánh hát về khuya.