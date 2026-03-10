'Mỹ nhân ăn chay' Trương Thị May công khai con gái

Trên trang cá nhân có khoảng 125.000 lượt người theo dõi, người đẹp 8X đã đăng tải hình ảnh bốn thế hệ phụ nữ trong gia đình. Trong những hình ảnh được Trương Thị May chia sẻ có bà ngoại, mẹ ruột đồng thời là người đồng hành với người đẹp trong nhiều hoạt động nghệ thuật, các em của á hậu cùng bé Maymy - con gái cô.

Bộ ảnh ghi lại khoảnh khắc bốn thế hệ phụ nữ trong gia đình Trương Thị May ẢNH: FBNV

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Trương Thị May cho rằng đôi khi cần dừng lại một chút để nhận ra những điều quý giá trong cuộc sống. Theo người đẹp 8X, bà ngoại là gốc rễ của gia đình. Từ đôi bàn tay tần tảo và sự hy sinh lặng lẽ, bà đã nuôi lớn các thế hệ bằng tình thương.

Tiếp nối bà ngoại là mẹ của người đẹp, người phụ nữ mà Trương Thị May cho rằng luôn dành phần lớn thời gian và sự quan tâm cho con cái và gia đình. Sự xuất hiện của bé Maymy, nhân vật được Trương Thị May gọi là cô công chúa nhỏ, được xem là thế hệ tiếp nối trong dòng chảy yêu thương của gia đình. Theo cô, những khoảnh khắc các thế hệ cùng xuất hiện trong một bức ảnh sẽ trở thành ký ức đáng nhớ khi nhìn lại sau này.

Á hậu sinh năm 1988 cho rằng thời gian có thể mang đến nhiều thay đổi, từ mái tóc bạc dần của bà ngoại đến những nếp nhăn ngày một rõ trên gương mặt mẹ. Tuy vậy, việc các thành viên trong gia đình vẫn có thể cùng đứng cạnh nhau trong một khung hình, theo cô đã là một kỷ niệm có ý nghĩa. Từ trải nghiệm đó, người đẹp nhận ra đôi khi hạnh phúc không đến từ những điều lớn lao mà nằm ở những khoảnh khắc giản dị.

Khi chúng tôi liên hệ, phía Trương Thị May từ chối chia sẻ thêm về thông tin liên quan đến con gái của á hậu 8X.

Người đẹp gốc Khmer nhiều năm duy trì lối sống ăn chay, ghi điểm bởi nhan sắc rạng rỡ ẢNH: FBNV

Trương Thị May là ai?

Trương Thị May sinh năm 1988, là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt Nam với hơn 20 năm hoạt động. Người đẹp từng đạt ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2006 và Á hậu 1 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007. Năm 2013, cô đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Universe tổ chức tại Nga.

Bên cạnh các hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, Trương Thị May còn tham gia một số dự án điện ảnh. Năm 2009, cô nhận giải Diễn viên xuất sắc hạng mục phim truyện video tại giải Cánh diều vàng với vai diễn trong phim Đường đua.

Ngoài ra, người đẹp 8X còn gắn liền với hình ảnh nghệ sĩ theo đuổi lối sống thuần chay trong nhiều năm. Năm 2014, tổ chức PETA (Tổ chức bảo vệ quyền lợi động vật) châu Á bình chọn cô vào danh sách Mỹ nhân ăn chay hấp dẫn nhất châu Á. Trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, Trương Thị May duy trì hình ảnh khá kín tiếng. Cô hiếm khi xuất hiện trong các câu chuyện gây tranh cãi của giới giải trí.