Mỹ nhân bật khóc nhắc lại bê bối ngoại tình chấn động showbiz Hồng Kông

Theo HK01, trong một chương trình của Hoy TV mới đây, Chu Trí Hiền bất ngờ chia sẻ những câu chuyện đằng sau vụ bê bối ngoại tình năm xưa. Hồi 2020, cô bị bắt quả tang hẹn hò với bạn diễn Lê Chấn Diệp trong khi đang có mối quan hệ tình cảm với nam ca sĩ - diễn viên Tạ Đông Mẫn. Đáng nói, sao nam họ Lê đã kết hôn, thời điểm ấy vợ anh đang cận kề ngày sinh. Scandal của họ từng gây chấn động làng giải trí xứ cảng thơm, khiến Chu Trí Hiền phải mở họp báo công khai xin lỗi.

Chu Trí Hiền bật khóc kể lại scandal ngoại tình cách đây nhiều năm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG KHÁCH CỬU VẬN 2 (YOUTUBE HOY TV)

Khi được MC đặt câu hỏi về ồn ào nhiều năm trước, Chu Trí Hiền cố kìm nước mắt nhưng cuộc cùng vẫn bật khóc nức nở. Qua những chia sẻ của người đẹp, cô ngầm ám chỉ Tạ Đông Mẫn là người có dấu hiệu ngoại tình trước, khiến cô mất cảm giác an toàn trong tình yêu.

Nghệ sĩ 8X tâm sự về mối quan hệ với ngôi sao họ Tạ: "Tôi vốn luôn rất tin tưởng anh ấy. Nhưng trong khoảng thời gian đó, có lẽ tôi đã bắt đầu nghi ngờ. Trực giác của phụ nữ rất nhạy bén. Tôi dần cảm nhận được một số thói quen của anh ấy đã thay đổi, chẳng hạn như thường xuyên không thấy anh ấy đâu, lúc nào cũng nói bận, không có thời gian".

Sau đó, Chu Trí Hiền đã kiểm tra điện thoại của bạn trai và phát hiện ra chuyện bất ổn. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết mình không chia tay vì thực sự yêu Tạ Đông Mẫn, trân trọng quãng thời gian họ cùng nhau trải qua và cho bạn trai cơ hội sửa chữa lỗi lầm. "Nhưng cuối cùng, người bị tổn thương thực sự lại chính là bản thân tôi", người đẹp ngậm ngùi.

Chu Trí Hiền cho biết mối quan hệ rạn nứt với Tạ Đông Mẫn khiến cô rơi vào trạng thái bất ổn, thường xuyên mệt mỏi, cạn kiệt năng lượng. Trong khoảng thời gian khó khăn ấy, cô có dự án phim cùng với Lê Chấn Diệp. Theo lời nữ diễn viên, chính bạn diễn là người chủ động tiếp cận mình trước, lợi dụng lúc cô yếu lòng để "tấn công". Nữ diễn viên kể rằng từng yêu cầu đối phương giải quyết ổn thỏa chuyện riêng trước nhưng cuối cùng không cưỡng lại những lời đường mật.

"Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy và vợ đang trong quá trình ly thân, đồng thời đã chuyển về sống với mẹ ruột. Tôi chỉ có thể trách bản thân quá ngốc nghếch, dễ dàng tin lời người khác. Là lỗi của chính tôi. Bạn bè tôi cũng thường xuyên nói rằng tại sao tôi lại dễ tin người đến thế", nghệ sĩ 40 tuổi xúc động. Cô nói hối hận về hành động ngu ngốc của mình, thừa nhận đã học được bài học đắt giá sau bê bối.

Chu Trí Hiền - Lê Chấn Diệp nảy sinh tình cảm trong quá trình đóng phim Story of Zom-B của TVB ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM Story of Zom-B

Chu Trí Hiền sau bê bối ngoại tình

Về buổi họp báo xin lỗi vào cuối tháng 4.2020 sau khi bị phanh phui chuyện ngoại tình, Chu Trí Hiền cho biết bản thân hoàn toàn bị công ty chi phối, sắp xếp. "Thực ra lúc đó đầu óc tôi vô cùng rối loạn, hoảng loạn, hoàn toàn không biết phải xử lý thế nào. Tôi thậm chí còn rơi vào trạng thái trống rỗng, không biết phải làm gì. Công ty bảo làm gì thì tôi làm nấy, chỉ biết gật đầu và làm theo", diễn viên phim Mái ấm gia đình nhớ lại.

Người đẹp thừa nhận bản thân vốn không hề muốn tổ chức họp báo, cũng không biết khi xuất hiện trước truyền thông mình nên nói những gì. Cuối cùng, công ty đã sắp xếp để Tạ Đông Mẫn giữ vai trò chủ đạo trong buổi họp báo và lên tiếng bảo vệ cô.

Sau bê bối, sự nghiệp của Chu Trí Hiền bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cô bị TVB đóng băng hoạt động trong suốt một năm. Diễn viên cho biết mình đã phải chờ đợi rất lâu mới có cơ hội được trở lại đóng phim.

Chu Trí Hiền - Tạ Đông Mẫn trong cuộc họp báo xin lỗi sau bê bối ngoại tình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TVB

Chu Trí Hiền sinh năm 1986, từng tham gia Hoa hậu Hồng Kông rồi hoạt động dưới trướng TVB. Cô ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm như: Mái ấm gia đình, Đi cùng bạn, Khoa thế đại, Những kẻ ba hoa, Đường tâm phong bạo 3… Bê bối ngoại tình khiến hình tượng của nữ diễn viên sụp đổ. Cô duy trì hoạt động nghệ thuật nhưng không được công chúng đón nhận như xưa. Trong khi đó, Tạ Đông Mẫn chia sẻ rằng chọn tha thứ cho Chu Trí Hiền, ở bên cô trong giai đoạn khó khăn. Đến tháng 11.2024, cặp đôi chia tay. Hiện sao nữ này cũng đã ngừng hợp tác với TVB.