Mỹ nhân 'Baywatch' kiệt quệ vì chống chọi với ung thư

Thanh Chi
Thanh Chi
05/09/2025 20:03 GMT+7

Nicole Eggert - mỹ nhân đình đám một thời của loạt phim 'Baywatch', thừa nhận kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần khi liên tục trải qua những ca phẫu thuật, điều trị ung thư vú ở tuổi 53.

Mỹ nhân 'Baywatch' kiệt quệ vì chống chọi với ung thư - Ảnh 1.

Nicole Eggert đang chống chọi với ung thư

ẢNH: INSTAGRAM NV

Theo The Sun, trong cuộc trò chuyện trên podcast Pod Meets World mới đây, Nicole Eggert đã trải lòng về hành trình chống chọi với ung thư vú. Ngôi sao loạt phim Baywatch thừa nhận cô chán ngán khi phải trải qua quá nhiều cuộc phẫu thuật và điều trị ung thư, đồng thời đối mặt với các vấn đề sức khỏe khác ở thời kỳ mãn kinh. Cuộc chiến dai dẳng với bạo bệnh khiến thể chất lẫn tinh thần cô kiệt quệ suốt thời gian qua.

"Tôi chán ngán điều này lắm rồi. Mỗi tháng, tôi có hai tuần được rảnh rỗi, hai tuần còn lại phải ở trung tâm điều trị nên tôi thực sự bận rộn", nữ diễn viên 7X bày tỏ. Nghệ sĩ 53 tuổi cũng tiết lộ tuần trước cô vừa trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ vú lần thứ hai kể từ khi chiến đấu với căn bệnh ung thư, sau đó là trải qua phẫu thuật tái tạo. Mỹ nhân đình đám một thời thừa nhận ngay cả khi tình hình khả quan nhất, bản thân vẫn cảm thấy điều đó không thực sự tuyệt vời vì quá rệu rã trong quá trình này.

Mỹ nhân 'Baywatch' kiệt quệ vì chống chọi với ung thư - Ảnh 2.

Nữ diễn viên 53 tuổi lấy các con làm động lực để chiến đấu với bệnh tật

ẢNH: AFP

"Tôi vẫn còn những ca phẫu thuật vào tháng tới. Tôi thực sự đã dành nhiều thời gian cho việc này vì tôi không biết đâu là hướng đi phù hợp với mình. Có quá nhiều ý kiến và lựa chọn mà tôi lại là người cần phải suy nghĩ kỹ nên tôi đã dành một năm để lắng nghe mọi người, tiếp thu tất cả... Đây là một quyết định lớn", Eggert tâm sự.

Nicole Eggert cho biết hai con gái của mình là Dilyn (27 tuổi) và Keegan (14 tuổi) luôn ủng hộ cô trong cuộc chiến chống lại bệnh tật, mặc dù cả hai đều sống xa mẹ. "Con gái lớn của tôi sống ở New York nên cháu không phải chứng kiến nhiều chuyện như con gái út. Nhưng các con đều rất ủng hộ tôi, giúp tôi thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Bởi khi làm mẹ, bạn có mục đích sống và điều đó giữ bạn không cảm thấy thương hại cho chính mình", cô cho hay.

Nicole Eggert sau hơn 30 năm đóng 'Baywatch'

Mỹ nhân 'Baywatch' kiệt quệ vì chống chọi với ung thư - Ảnh 3.

Nicole Eggert thời đóng Baywatch

ẢNH: NBC

Nicole Eggert sinh năm 1972, gia nhập làng giải trí Mỹ từ khi còn nhỏ qua nhiều dự án phim ảnh. Người đẹp được khán giả quốc tế biết đến nhiều nhất khi đóng vai Summer Quinn trong loạt phim đình đám một thời Baywatch. Nhân vật của cô xuất hiện trong mùa thứ ba và thứ tư (1992 - 1994) của loạt phim, gây ấn tượng với vẻ đẹp khỏe khoắn, nóng bỏng trong trang phục áo tắm đỏ rực mang tính biểu tượng. Được biết, ban đầu cô được cho là sẽ xuất hiện trong một phần phụ của Baywatch nhưng sau đó lại góp mặt trong phần phim chính. Về sau, người đẹp tái xuất trong Baywatch: Hawaiian Wedding (2003).

Bên cạnh vai diễn đáng chú ý trong Baywatch, Nicole Eggert còn ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm: Charles in Charge, Boy Meets World, Cattle Call, Lightspeed… Cô cũng tham gia nhiều chương trình thực tế ăn khách với vai trò khách mời. Những năm gần đây, nữ diễn viên ít hoạt động, không có dự án phim ảnh mới.

Nicole Eggert trải qua nhiều mối tình đổ vỡ, có hai con gái và hiện sống độc thân. Cuối năm 2023, nữ diễn viên được chẩn đoán mắc ung thư rồi trải qua các cuộc phẫu thuật cắt bỏ vú cùng quá trình điều trị dài hạn.

