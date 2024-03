Mỹ nhân phim 'Baywatch' chụp ảnh khỏa thân vì mục đích đặc biệt

Bức ảnh đặc biệt Donna D'Errico chụp trước thềm sinh nhật thứ 56 MIRANDA PENN TURIN/INSTAGRAM NV

Hôm 26.3, Donna D'Errico gây chú ý khi đăng tải bức ảnh khỏa thân trên trang Instagram có hơn 2,7 triệu người theo dõi. Trong hình, nữ diễn viên 56 tuổi cởi bỏ toàn bộ quần áo, khoe thân hình săn chắc, khỏe khoắn trong tư thế tự do, phóng khoáng. Những phần nhạy cảm được khéo léo che đi bằng hai dòng thông điệp: "Wear your own skin. Wear vegan" (tạm dịch: Khoác lên mình làn da của chính bạn. Mặc đồ không có nguồn gốc từ động vật).



Hình ảnh này nhằm bày tỏ sự ủng hộ của mỹ nhân phim Baywatch đối với chiến dịch của Peta - tổ chức bảo vệ quyền lợi của động vật. Nghệ sĩ kỳ cựu bày tỏ niềm hạnh phúc khi sử dụng làn da của chính mình và bày tỏ: "Tôi rất vui mừng được tổ chức sinh nhật vào tuần này bằng cách chia sẻ chiến dịch với Peta và truyền cảm hứng cho bạn để cứu động vật bằng cách không mặc đồ có nguồn gốc từ động vật! Mỗi năm, hàng tỉ động vật phải chịu đau đớn và chết vì quá trình sản xuất quần áo, phụ kiện. Tất cả chúng ta đều có thể chấm dứt điều này bằng cách đưa ra những lựa chọn thời trang tử tế hơn".

Nữ diễn viên sở hữu sắc vóc gợi cảm cùng phong cách sexy ở tuổi U.60 INSTAGRAM NV

Động thái của Donna D'Errico diễn ra sau thời gian dài nữ diễn viên bị tấn công vì đăng tải những hình ảnh gợi cảm lên mạng xã hội. Trước những bình luận tiêu cực, ngôi sao sinh năm 1968 từng đáp trả rằng cô vẫn cảm thấy bản thân mình xinh đẹp dù nhiều người cho rằng cô quá già để khoe ảnh bikini trên mạng. Trên Instagram, nghệ sĩ kỳ cựu vẫn thoải mái khoe những bức ảnh gợi cảm trong những trang phục bó sát, cắt xẻ táo bạo hay những thiết kế áo tắm sexy thậm chí cô còn gia nhập một nền tảng 18+.

Donna D'Errico từng chia sẻ thẳng thắn: "Tôi cảm thấy rất sexy. Đàn ông đang khen ngợi tôi và tôi đang "ngấu nghiến" điều đó. Hãy để tôi sống. Khi 80 tuổi, tôi sẽ nhìn lại và rất hạnh phúc vì đã làm điều này khi còn nóng bỏng".

Donna D'Errico từng nhận nhiều chỉ trích, không ít dân mạng cho rằng cô không nên đăng ảnh sexy như thời đỉnh cao INSTAGRAM NV

Donna D'Errico sinh năm 1968, cô là nữ diễn viên, người mẫu nổi tiếng tại Mỹ vào thập niên 1990, đầu 2000. Người đẹp được săn đón sau khi xuất hiện trên tạp chí PlayBoy năm 1995 rồi trở thành gương mặt được yêu thích khi đóng vai Donna Marco trong loạt phim đình đám Baywatch (1996 - 1998). Về sau, ngôi sao này còn tham gia nhiều bộ phim: Candyman 3: Day of the Dead, Intervention, Inconceivable, The Making of Plus One...

Donna D'Errico từng có cuộc hôn nhân 11 năm với nhạc sĩ Nikki Sixx trước khi ly hôn hồi 2007. Nữ diễn viên có con trai lớn Rhyan D'Errico (31 tuổi) và một con gái 23 tuổi. D'Errico là người bảo vệ quyền động vật và ăn chay.

Trước Donna D'Errico, nhiều nữ nghệ sĩ: Pamela Anderson, Gillian Anderson, Eva Mendes, Olivia Munn, Pink… cũng từng chụp ảnh khỏa thân để truyền tải thông điệp ngừng sử dụng da, lông cùng các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật.