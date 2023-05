Mỹ nhân ‘Baywatch’ lộ ảnh đời thực kém sắc

Mặt mộc của Donna D'Errico khiến nhiều người khó nhận ra SPLASHNEWS

Trong loạt ảnh được PageSix đăng tải hôm 30.5, Donna D'Errico mặc đơn giản đi cùng con trai dạo quanh khu Hollywood Reservoir ở California (Mỹ). Qua ống kính của cánh săn ảnh, có thể thấy vẻ ngoài của sao nữ 55 tuổi khác hẳn những bức hình cô đăng trên trang cá nhân. Gương mặt của diễn viên phim Baywatch lộ khuyết điểm và dấu vết tuổi tác khi thiếu vắng lớp trang điểm, thân hình bị nhận xét có chút đẫy đà, kém săn chắc.



Đáng nói, Donna D'Errico vốn được nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, thần thái hút hồn, quyến rũ cùng thân hình bốc lửa dù đã ngoài 50. Trên cá nhân, người đẹp liên tục đăng tải những bức ảnh sexy trong loạt trang phục nội y, các thiết kế bó sát, cắt xẻ táo bạo khoe những đường cong hút mắt và gương mặt tươi trẻ. Cô cũng không ngại khoe những khoảnh khắc khiến người xem "bỏng mắt". Bên dưới mục bình luận, ngôi sao OnlyFans khiến dân mạng xuýt xoa vì những đường cong nóng bỏng và ghen tị trước vẻ đẹp bốc lửa bất chấp tuổi tác của D'Errico.

Qua các bức ảnh đăng trên trang cá nhân, nữ diễn viên được khen gợi cảm, trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật. Cô còn lập tài khoản OnlyFans và chia sẻ những hình ảnh sexy cho người hâm mộ

Trước những đồn đoán về việc phẫu thuật thẩm mỹ, cựu người mẫu PlayBoy thừa nhận cô đã có một vài chỉnh sửa trên người. Nữ diễn viên 6X chia sẻ khi giảm được hơn 18kg, làn da của cô trở nên lỏng lẻo, kém săn chắc khiến cô không tự tin và quyết định tìm đến “dao kéo”. “Tôi đã thực hiện phẫu thuật để loại bỏ phần da thừa này và không có gì xấu hổ khi thừa nhận điều đó. Nó khiến tôi cảm thấy tự tin hơn”, D'Errico chia sẻ trên Instagram hồi đầu tháng này.



Khi bị chế giễu, mỉa mai Donna D'Errico có được body mong muốn nhờ “dao kéo”, nữ diễn viên trả lời: “Mọi người thích nói tôi sở hữu cơ thể này nhờ phẫu thuật thẩm mỹ. Nếu như nói và tin vào điều đó khiến họ cảm thấy bản thân mình tốt hơn, thì họ cứ làm đi”. Cô cũng thẳng thắn đáp trả những bình luận khó chịu về việc ăn mặc hở hang, khoe thân táo bạo: “Tôi thực sự có thể mặc và làm bất cứ điều gì tôi muốn".

Donna D'Errico thời đóng Baywatch

Hình ảnh quyến rũ của nữ diễn viên 6X ở buổi ra mắt phim Frank and Penelope hồi giữa năm ngoái

Donna D'Errico sinh năm 1968, cô là nữ diễn viên, người mẫu nổi tiếng tại Mỹ vào thập niên 1990, đầu 2000. Người đẹp được săn đón sau khi xuất hiện trên tạp chí PlayBoy năm 1995 rồi trở thành gương mặt được yêu thích khi đóng vai Donna Marco trong loạt phim đình đám Baywatch (1996 - 1998). Về sau, ngôi sao này còn tham gia nhiều bộ phim: Candyman 3: Day of the Dead, Intervention, Inconceivable, The Making of Plus One... gần đây nhất là Frank and Penelope (2022).

Donna D'Errico từng có cuộc hôn nhân 11 năm với nhạc sĩ Nikki Sixx trước khi ly hôn hồi 2007. Nữ diễn viên có con trai lớn Rhyan D'Errico (30 tuổi) và một con gái 22 tuổi.