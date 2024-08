'Mỹ nhân cảnh nóng' Lim Ji Yeon hé lộ chuyện tình với bạn diễn

Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun tại Baeksang 2024 IMBC

Trong cuộc phỏng vấn được Osen đăng tải hôm 1.8, Lim Ji Yeon hiếm hoi chia sẻ về chuyện tình của cô với nam diễn viên Lee Do Hyun (hiện đang thực hiện nghĩa vụ quân sự). Khi được hỏi về cảm giác hẹn hò với một người lính và phải yêu xa, người đẹp 34 tuổi bộc bạch rằng mối quan hệ của họ vẫn tốt đẹp và cả hai vừa gặp nhau tại lễ trao giải Baeksang 2024. Nữ diễn viên nói cô không ngại chờ đợi đồng thời mong bạn trai "khỏe mạnh và làm tốt nhiệm vụ trong quân đội".

Tháng 5.2024, Lee Do Hyun gây chú ý khi xuất hiện lễ trao giải Baeksang trong quân phục và có cử chỉ ngọt ngào khi thấy bạn gái xuất hiện trên khấu. Khi lên nhận giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất (mảng điện ảnh) dành cho vai diễn trong Quật mộ trùng ma, mỹ nam 29 tuổi không quên gửi lời cảm ơn đến Lim Ji Yeon vì đã luôn ủng hộ mình. Khoảnh khắc tình cảm của cặp đôi trở thành đề tài lan truyền khắp mạng xã hội.

Cặp đôi giữ kín chuyện tình cảm và dành sự ủng hộ cho công việc của nhau NEWS1

Lần này, khi được hỏi về cảm giác được bạn trai nhắc đến trong bài phát biểu nhận giải, Lim Ji Yeon cho biết thật không may khi lúc đó cô không thể nghe được Lee Do Hyun nói gì trên sân khấu. "Thú thật là lúc đó tôi đang đứng ở phía sau sân khấu nên không thể nghe được. Tuy nhiên, tôi đã chúc mừng anh ấy rất nhiều", người đẹp sinh năm 1990 bày tỏ.

Trước câu hỏi về áp lực khi yêu người trong nghề và chuyện tình luôn bị công chúng, truyền thông chú ý, mỹ nhân phim The Glory cho biết: "Chúng tôi đã bị phát hiện rồi, chúng tôi còn có thể làm gì chứ?". Nữ diễn viên chia sẻ thêm rằng việc yêu người trong nghề cũng có một số lợi ích. "Chúng tôi luôn ủng hộ nhau và thấu hiểu cho công việc của nhau. Tôi rất biết ơn vì anh ấy luôn ở bên tôi", ngôi sao 34 tuổi nói thêm.

Cặp đôi bị khui chuyện hẹn hò sau khi hợp tác trong The Glory DISPATCH

Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun được nhiều khán giả biết đến khi cùng hợp tác trong loạt phim The Glory (Vinh quang trong thù hận) ra mắt cuối năm 2022, đầu năm 2023. Trong phim, mỹ nhân 9X hóa thân thành "ác nữ" Park Yeon Jin, đối đầu với nhân vật nữ chính Moon Dong Eun do Song Hye Kyo đóng. Vai phản diện trong loạt phim ăn khách này giúp Lim Ji Yeon thắng nhiều giải thưởng diễn xuất, trong đó có giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (mảng truyền hình) tại Baeksang 2023. Về phần Lee Do Huyn, anh hóa thân thành bác sĩ có tình cảm với Moon Dong Eun và giúp cô thực hiện kế hoạch trả thù.

Không lâu sau khi bộ phim kết thúc, Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun bị khui ảnh hẹn hò và xác nhận mối quan hệ tình cảm vào tháng 4.2023.

Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun trong The Glory NETFLIX

Cặp đôi kể trên đều là diễn viên trẻ thực lực ở làng phim ảnh xứ kim chi.

Lim Ji Yeon sinh năm 1990, cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ hồi 2011 và nhanh chóng trở thành "mỹ nhân cảnh nóng" nổi bật của màn ảnh Hàn với màn trình diễn táo bạo trong hai bộ phim Obsessed và The Treacherous (Vương triều dục vọng). Nữ diễn viên cũng chứng minh khả năng diễn xuất đa dạng qua các bộ phim: Luck Key, Linh hồn hành giả, Con bạc hoàng gia, Khu vườn dối trá…

Lee Do Huyn kém bạn gái 5 tuổi, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất hồi 2017 và gây chú ý qua các bộ phim: Trở lại tuổi 18, Người mẹ tồi của tôi, Quật mộ trùng ma…