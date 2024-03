'Quật mộ trùng ma' khuấy đảo phòng vé Việt

Quật mộ trùng ma vừa lập kỷ lục tại phòng vé Việt SHOWBOX

Theo thống kê đơn vị quan sát phòng vé độc lập Box Office Vietnam, Quật mộ trùng ma (tựa tiếng Anh: Exhuma) là phim ăn khách nhất phòng vé Việt vào cuối tuần qua với 65,3 tỉ đồng. Con số ấn tượng này đưa tác phẩm vượt mặt Bỗng dưng trúng số (thu về 27 tỉ đồng trong ba ngày đầu chiếu) trở thành phim Hàn có doanh thu mở màn cao nhất Việt Nam. Hiện tổng doanh thu của phim đã vượt mốc 90 tỉ đồng nhờ có thêm doanh thu từ các suất chiếu sớm.



Quật mộ trùng ma là phim kinh dị do Jang Jae Hyun làm đạo diễn đồng thời đảm nhận vai trò biên kịch. Tác phẩm kể về quá trình khai quật một ngôi mộ, gây ra những hậu quả khủng khiếp được chôn giấu bên dưới. Tại Việt Nam, phim được dán nhãn 16+, gây sốt nhờ nội dung kịch tính, gây tò mò khi kết hợp yếu tố tâm linh với câu chuyện lịch sử đồng thời quy tụ dàn diễn viên thực lực, có sức hút với công chúng: Choi Min Sik, Yoo Hae Jin, Kim Go Eun, Lee Do Hyun. Tuy nhiên, tác phẩm cũng để lộ hạn chế ở mặt kỹ xảo và kết nối các câu chuyện giữa các chương.

Tác phẩm cũng khuấy đảo phòng vé Hàn trong gần một tháng qua SHOWBOX

Trước khi khuấy đảo phòng vé Việt, Quật mộ trùng ma đã ra mắt tại Hàn Quốc từ ngày 22.2 và nhanh chóng gây sốt tại thị trường nội địa. Theo Variety ngày 18.3 (giờ Việt Nam), tác phẩm thống trị phòng vé Hàn Quốc vào tuần qua, giữ vững ngôi vương trong 4 tuần liên tiếp. Cụ thể, phim kiếm được 5,8 triệu USD vào cuối tuần qua (từ ngày 15 đến 17.3), con số này chiếm 67% thị phần phòng vé tổng thể, theo dữ liệu từ Kobis - dịch vụ theo dõi do Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (Kofic) điều hành.

Thành tích trên đã nâng doanh thu của Exhuma lên mức 67,3 triệu USD sau gần 4 tuần công chiếu. Tính đến nay, Quật mộ trùng ma đang là phim Hàn có doanh thu cao nhất trong năm 2024. Hiện tác phẩm do đạo diễn Jang Jae Hyun cầm trịch đã bán được 9,3 triệu vé tại quê nhà và được dự đoán sẽ sớm vượt mốc 10 triệu vé - con số vốn được xem là tiêu chuẩn để đánh giá một bộ phim là "bom tấn" ở Hàn Quốc.

Diễn xuất của dàn sao chính nhận được nhiều đánh giá tích cực SHOWBOX

Bên cạnh thành tích ấn tượng ở phòng vé từ Hàn Quốc cho đến Việt Nam, Quật mộ trùng ma còn nhận được phản ứng khá tích cực từ truyền thông cũng như giới chuyên môn. Cây viết Lee Yoon Seo dành nhiều lời có cánh cho tác phẩm trong bài viết trên The Korea Herald. Vị này khen ngợi diễn xuất của dàn diễn viên, công nhận nỗ lực của đạo diễn nhằm mang đến những cảnh phim chân thực, chi tiết về quá trình quật mộ truyền thống và các nghi lễ từ đó khiến bộ phim đạt đến cấp độ kinh dị mới. Tuy nhiên, dù diễn xuất tốt và chú ý đến từng chi tiết nhưng Exhuma vẫn bị "vấp" trong việc trình bày cốt truyện.