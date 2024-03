'Quật mộ trùng ma' vì sao gây sốt?

Quật mộ trùng ma đang tạo cơn sốt phòng vé Việt Poster phim

Đạo diễn Jang Jae Hyun là cái tên tiêu biểu trong làng phim kinh dị tâm linh, sở hữu những tác phẩm gây tiếng vang như The Priests (Mục sư), House of the Disappeared (Ám hồn). Sau 5 năm kể từ cơn sốt Svaha: The Sixth Finger (Ngón tay thứ sáu), anh trở lại với Exhuma (Quật mộ trùng ma), bộ phim đang "làm mưa làm gió" tại các bảng xếp hạng phòng vé Hàn, sau khi gây tiếng vang tại Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 74.

Phim xoay quanh hai pháp sư Hwa Rim (Kim Go Eun) và Bong Gil (Lee Do Hyun) cùng thực hiện nhiệm vụ giải cứu đứa con mới sinh của gia đình người Mỹ gốc Hàn giàu có sống tại Los Angeles, sau khi họ bị công kích bởi thế lực siêu nhiên kỳ bí. Đồng hành với bộ đôi còn có chuyên gia phong thủy Sang Deok (Choi Min Sik) và người làm nghề tang lễ Yong Geun (Yoo Hae Jin), họ cùng hợp tác để đi tìm lý do bí ẩn bằng cách khai quật mộ tổ tiên của gia đình Park tại một ngôi làng xa xôi ở Hàn Quốc nhưng đã vô tình giải phóng một thực thể tà ác ẩn dưới ngôi mộ.

Trailer Exhuma: Quật mộ trùng ma



Điểm sáng từ dàn diễn viên thực lực

Những cái tên bảo chứng phòng vé như Choi Min Sik, Yoo Hae Jin, Kim Go Eun hay Lee Do Hyun là lý do chính lôi kéo người xem ra rạp. Sự kết hợp nhuần nhuyễn về lối diễn xuất giữa hai thế hệ đã góp phần tạo nên một câu chuyện kịch tích, thú vị. Đó là lý do Exhuma đã trở thành bộ phim Hàn đầu tiên thu về doanh thu cao nhất năm 2024 chỉ sau 1 tuần phát hành với 16,8 triệu USD. Và tại Việt Nam, bom tấn đã có số lượng đặt vé với hơn 60.000 vé (theo Box Office Vietnam), tính đến ngày 12.3.

Sự kết hợp của bốn tên tuổi đã oanh tạc các bảng xếp hạng phòng vé tại Hàn Showbox

Exhuma là bộ phim đầu tiên có sự góp mặt của Choi Min Sik với thể loại kinh dị tâm linh. Trong vai thầy phong thủy SangDeok, ông làm cho người xem choáng ngợp bởi sự nhập tâm vào vai diễn của mình. Đặc biệt, nam diễn viên gạo cội đã chứng minh cho khán giả về danh xưng "tướng quân" của điện ảnh Hàn qua khoảnh khắc chiến đấu cao trào ở cuối phim.



Kim Go Eun trong vai pháp sư Hwa Rim tuy trẻ nhưng lạnh lùng, đầy kiêu hãnh. Cô gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả trong những phân cảnh lên đồng, làm phép. Hơn nữa, trong nhiều phân cảnh, diễn biến tâm lý của nhân vật cũng được Kim Go Eun lột tả một cách chân thực khi chuyển đổi từ bình tĩnh sang hoảng sợ một cách mượt mà. Ngoài nét diễn thuyết phục, tạo hình của Hwa Rim cũng "nịnh mắt" người xem khi sở hữu phong thái lạnh lùng kết hợp với các trang phục tôn lên cá tính mạnh của cô.

Yoo Hae Jin, người được mệnh danh là "quái vật màn ảnh" vì ngoại hình hạn chế nhưng lại là "quái kiệt" ở lĩnh vực diễn xuất. Ngoài ra, anh còn thường được gắn mác là "diễn viên hài" ở hầu hết các tác phẩm từng tham gia. Tuy nhiên, trong Exhuma, anh đảm nhận một vai diễn linh hoạt, nghiêm túc nhưng vẫn tiếu lâm ở một vài khoảnh khắc để mạch phim trở nên dễ chịu hơn.

Đặc biệt, Exhuma là bộ phim đầu tiên mà Lee Do Hyun tham gia với vai trò là diễn viên điện ảnh sau một loạt phim truyền hình ăn khách, nên đây được xem là một thử thách mà anh phải đối mặt. Song, anh đã chứng minh được cho mọi người thấy anh không hề bị lép vế so với các tiền bối, bằng chứng là ở những phân đoạn bị những vong hồn mượn thân.

Kịch bản lôi cuốn từ yếu tố tâm linh kết hợp lịch sử

Những câu chuyện xoay quanh về thế giới siêu nhiên luôn dẫn dắt người xem từ tò mò tới căng thẳng và hồi hộp. Exhuma đã mô tả chi tiết đạo pháp Shaman của Hàn Quốc - chẳng hạn như quy trình khai quật truyền thống và các nghi lễ xoa dịu những linh hồn lang thang - bằng những cảnh quay siêu thực.

Nghi lễ khai quật truyền thống của Hàn Quốc được thể hiện rõ nét qua các góc quay của đạo diễn Jang Jae Hyun Showbox

Ngoài ra, đạo diễn cũng tập trung khai thác những chi tiết nhỏ để giúp bức tranh tâm linh được chỉn chu và trọn vẹn hơn như việc ông miêu tả cẩn thận phương pháp nếm đất để xác định chất lượng từ thầy phong thủy Sang Deok. Hay là thủ tục "ném muối" vào người trước khi đặt chân xuống vùng mộ của chuyên gia mai táng Yong Geun.

Những quy trình của đạo pháp Shaman vốn dĩ đã quen thuộc với người Hàn nhưng vẫn còn xa lạ đối với khán giả nước ngoài. Bằng sự khắc họa tài tình của đạo diễn Jang Jae Hyun, bộ phim không chỉ dẫn dắt người xem đi qua những trải nghiệm tâm linh sống động mà còn đưa họ đến gần hơn với văn hóa, tập tục dân gian của Hàn Quốc.

Nếu nửa đầu phim mang đậm nét văn hoá, thì nửa phim sau xen lẫn một vài yếu tố lịch sử. Bắt đầu từ việc quan tài bị mở ra, một thực thể vô hình thoát ra đã tượng trưng cho sự trừng phạt của việc bán nước. Đi kèm đó là câu thoại "Con cáo cắn đứt eo con hổ" được lặp đi lặp lại nhiều lần như là một lời nhấn mạnh cho sự trả thù, với thông điệp mạnh mẽ "gieo nhân nào, gặt quả nấy".

Ngoài ra, ngôi mộ được nằm trên đỉnh núi bị trấn yểm bởi cây cọc sắt của Nhật Bản cũng ẩn dụ cho việc Nhật Bản khiến cho ranh giới giữa Nam - Bắc Hàn lúc bấy giờ mãi mãi bị chia cắt. Và việc bộ tứ cố gắng định vị lấy được cọc sắt ra khỏi vùng mộ đó như để hoá giải lời nguyền cho cả dòng tộc nhà Park sau này.

Mạch phim thiếu liên kết

Mặc dù kịch bản được xây dựng với cốt truyện tâm linh kết hợp lịch sử hài hoà, cộng hưởng với lối diễn xuất tốt và kỹ thuật dựng phim tỉ mỉ, Exhuma vẫn có sự thiếu sót khi kết nối các câu chuyện của mình giữa các chương.

Các tình tiết trong phim được xây dựng tỉ mỉ, lồng ghép khéo léo Showbox

Sau năm chương, bộ phim vô tình bị chia làm hai tuyến, trong khi phần đầu của bộ phim tập trung vào kinh dị thì phần còn lại tập trung vào việc miêu tả những tổn thương, hận thù mang yếu tố lịch sử. Tuy mạch phim diễn biến vừa đủ, không quá nhanh, nhưng những chi tiết lịch sử mang tính ẩn dụ có thể vô tình khiến người xem khó hiểu, mất tập trung.

Hơn nữa, ở nửa đầu phim, phe phản diện dễ bị hiểu lầm là nhân vật Park và mẹ của ông ta khi hai người cố giấu những bí mật từ "thời thiên niên sử". Cho tới khi nhân vật phản diện chính thức xuất hiện ở nửa phần sau là ác linh thì mạch phim vô tình mở rộng khoảng cách giữa hai phần, khiến bộ phim trông giống như những tập phim riêng biệt.

Tóm lại, với thể loại kinh dị pha lẫn sự siêu nhiên, huyền bí thì Exhuma vẫn là bom tấn đáng xem trong thời điểm này đối với cộng đồng mê phim. Tuy nhiên, câu chuyện thiếu sự kết nối giữa các chương sẽ dễ làm người xem khó hiểu trong khi lối diễn của các diễn viên thì quá xuất sắc và tròn vai.