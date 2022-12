Mỹ nhân ‘Chiếc lá cuốn bay’ Baifern Pimchanok xác nhận hẹn hò

Tối 3.12, Baifern Pimchanok trở thành tâm điểm chú ý khi tham gia một sự kiện. Không nằm ngoài dự đoán, nữ diễn viên đã nhận hàng loạt câu hỏi vô cùng chi tiết liên quan đến việc Nine Naphat bất ngờ công khai chuyện tỏ tình với cô qua điện thoại.

Mỹ nhân Chiếc lá cuốn baythừa nhận nam đồng nghiệp điển trai đã gọi điện bày tỏ tình cảm với mình. Cô cảm thấy giật mình, chỉ biết cười lúc nghe anh thổ lộ. “Nine gọi điện đến và nói chuyện với tôi, bày tỏ nhiều điều giống như các bạn đã biết. Đó là khởi điểm để hai chúng tôi chia sẻ nhiều hơn, mở lòng nói về nhiều điều, biết về đối phương nhiều hơn. Tôi cảm thấy biết ơn khi cậu ấy tôn trọng mình như thế”, Baifern Pimchanok kể lại.

Đồng thời, người đẹp 30 tuổi cũng tiết lộ bản thân có cảm xúc đặc biệt hơn sau khi Nine Naphat mở lời và cho hay mối quan hệ “trên mức tình bạn” của họ chỉ mới bắt đầu. Đặc biệt, trước thắc mắc “Bạn có sẵn sàng mở lòng cho Nine Naphat theo đuổi hay không”, Baifern Pimchanok ngại ngùng gật đầu.

Ngoài ra, đối diện với sự quan tâm nồng nhiệt của giới báo chí ở chương trình, Baifern Pimchanok liên tục dành nhiều lời "có cánh" khi nói về Nine Naphat. Cô chia sẻ: “Cậu ấy là người đáng yêu, một người tốt. Cậu ấy không chỉ đáng yêu với một mình tôi, mà cư xử như thế với tất cả bạn bè của tôi”.





Động thái của Baifern Pimchanok nhanh chóng làm bùng nổ mạng xã hội. Fan couple của Nine Naphat - Baifern Pimchanok không giấu được sự phấn khích khi hai thần tượng cuối cùng đã thừa nhận yêu đương sau nhiều năm liên tục được gán ghép.

Nine Naphat và Baifern Pimchanok hợp tác lần đầu trong Yêu nhầm bạn thân (Friend Zone), gây sốt năm 2019. Kể từ đó, cả hai luôn giữ mối quan hệ thân thiết, thường công khai sánh vai bên nhau cũng như tương tác tự nhiên trên mạng xã hội. Đầu năm nay, Nine Naphat và Baifern Pimchanok có dịp tái hợp trong phim truyền hình Sợi dây hoàng lan (A Tale Of Ylang Ylang). Sau những lần hợp tác quá ăn ý trên màn ảnh, phần lớn khán giả đều hi vọng cả hai “phim giả tình thật”.

Sinh năm 1992, Baifern Pimchanok (Baifern Pimchanok Luevisadpaibul) có gia tài phim ảnh đồ sộ như: Điều bé nhỏ mang tên tình yêu (Mối tình đầu), Lạc lối trong biển lửa, Nàng công chúa cát, Yêu nhầm bạn thân, Lừa đểu gặp lừa đảo, Chiếc lá cuốn bay… Nhỏ hơn Baifern Pimchanok 4 tuổi, Nine Naphat (Nine Naphat Siangsomboon) quen thuộc với khán giả với các tác phẩm Vườn thú tình yêu, Yêu nhầm bạn thân, Yêu anh chàng kiêu kỳ... Cả hai ngay lập tức được xếp vào danh sách cặp sao Thái Lan hot nhất hiện giờ.