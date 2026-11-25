Jennifer Barreto đem về cho Puerto Rico danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ thứ 6 sau 20 năm chờ đợi ẢNH: AFP

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2026 diễn ra sáng 25.11 (theo giờ Việt Nam) với màn tranh tài của hơn 100 thí sinh đến từ nhiều nơi trên thế giới. Trong đó, người đẹp Jennifer Barreto (Puerto Rico) xuất sắc vượt qua dàn thí sinh hùng hậu để chinh phục danh hiệu cao nhất. Cô vỡ òa cảm xúc khi nhận vương miện từ Hoa hậu Hoàn vũ 2025 - Fátima Bosch (Mexico).

Chiến thắng của Jennifer Barreto đang khiến cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp thế giới bàn luận sôi nổi. Nhờ thành tích này, mỹ nhân này trở thành người đẹp thứ 6 của Puerto Rico đăng quang Miss Universe, sau Marisol Malaret (1970), Deborah Carthy-Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise Quiñones (2001) và Zuleyka Rivera (2006). Đáng chú ý hơn cả, Barreto là Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên trong lịch sử cuộc thi đăng quang khi đã lập gia đình, có con.

Jennifer Barreto (bìa phải) ở vòng chung kết Miss Universe lần thứ 75 ẢNH: AP

Jennifer Barreto là một trong những người đẹp được chú ý nhiều nhất tại Hoa hậu Hoàn vũ 2026. Cô nổi bật giữa dàn thí sinh nhờ chiều cao 1,8 m, sở hữu vẻ đẹp sắc sảo cùng vóc dáng khỏe khoắn. Mỹ nhân sinh năm 1998 còn ghi điểm nhờ học vấn ấn tượng, hoạt ngôn. Trước thềm chung kết, chuyên trang sắc đẹp Missosology lẫn Sash Factor xếp Barreto thứ hai trong bảng dự đoán kết quả chung cuộc.

Trong phần thi ứng xử cuối cùng, mỹ nhân Puerto Rico nhận được câu hỏi: "Điều quan trọng nhất mà các nhà lãnh đạo của bạn cần có trong thời điểm hiện tại là gì?". Cô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các nhà lãnh đạo phải làm gương và biết lắng nghe những cộng đồng mà họ đại diện. Jennifer Barreto chia sẻ rằng cô hy vọng có thể tạo ra những tác động tích cực và lâu dài bằng cách thấu hiểu nhu cầu của mọi người, từ đó vận dụng những hiểu biết ấy để góp phần xây dựng các cộng đồng ngày càng vững mạnh.

Jennifer Barreto trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2026

Chiến thắng của Jennifer Barreto đang thành tâm điểm chú ý của cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế ẢNH: AP

Jennifer Barreto sinh năm 1998 tại Puerto Rico. Cô tốt nghiệp đại học với bằng cử nhân về tâm lý học nghiên cứu đồng thời có hai bằng thạc sĩ, một về tâm lý học, một về công tác xã hội. Cô cũng đã hoàn thành các khóa học chuyên sâu về đánh giá nhu cầu cộng đồng, can thiệp chấn thương tâm lý, bảo vệ trẻ em, bạo lực gia đình và phòng chống tự tử. Theo Hola!, năm 2021, Barreto bắt đầu làm việc cho Quân đội Mỹ tại Texas, với vai trò là nhà giáo dục và chuyên gia ứng phó khủng hoảng trong Chương trình Hỗ trợ Gia đình.

Được biết, nàng hậu đã kết hôn với một quân nhân làm việc trong quân đội Mỹ và họ có một con gái.

Jennifer Barreto trình diễn bikini trên sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ 2026 ẢNH: AFP

Con đường đến với danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ của Jennifer Barreto khác biệt so với nhiều thí sinh khác. Trước khi tham gia cuộc thi Miss Universe Puerto Rico, cô chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thi sắc đẹp nào. Người đẹp 28 tuổi xem cơ hội này như một cách để đưa kinh nghiệm chuyên môn của mình trong lĩnh vực tâm lý học, công tác xã hội lên một tầm cao hơn.

Barreto không phủ nhận việc thi Miss Universe 2026 ngay tại "sân nhà" đem đến cho bản thân nhiều lợi thế. Tuy nhiên, thí sinh 9X từng nhấn mạnh bản thân muốn mọi người ghi nhận những nỗ lực mà cô bỏ ra cho cuộc thi, chứ không phải cho rằng cô tiến xa ở đấu trường nhan sắc này chỉ vì cô là thí sinh nước chủ nhà.

Trong cuộc phỏng vấn với Hola!, Jennifer Barreto cho biết mục tiêu lớn nhất của cô là giành vương miện Miss Universe để tiếp tục thu hút sự quan tâm của công chúng đối với các hoạt động xã hội, đồng thời tạo thêm cơ hội để cô theo đuổi sứ mệnh phục vụ, giúp đỡ cộng đồng. Người đẹp giải thích rằng việc cống hiến và giúp đỡ người khác vốn đã là một phần trong sứ mệnh cuộc đời mình. Nàng hậu hy vọng chiếc vương miện sẽ giúp cô tiếp cận, lan tỏa thông điệp đến nhiều người hơn.