Tân Hoa hậu Hoàn vũ bị 'ném đá', chửi rủa thậm tệ sau đăng quang

Fátima Bosch gây tranh cãi khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ẢNH: INSTAGRAM NV

Fátima Bosch thu hút sự quan tâm của cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế khi giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2025 hồi tuần trước. Chiến thắng của người đẹp 25 tuổi vấp phải vô số tranh cãi, chủ yếu vì màn thể hiện của cô so với dàn đối thủ trong top 5. Cùng với đó là tin đồn Bosch đăng quang nhờ chủ tịch cuộc thi có mối quan hệ làm ăn thân thiết với gia đình cô.

Qua loạt story mới trên Instagram cá nhân, Fátima Bosch cho thấy những gì cô phải đối diện sau khi đội vương miện Miss Universe. Nàng hậu chụp loạt tin nhắn chửi rủa, chì chiết thậm tệ mà cô nhận từ dân mạng: "Cô không chiến thắng bằng thực lực, cô thắng nhờ gian lận! Đồ hoa hậu giả, giờ cô sẽ nhận nghiệp từ vũ trụ", "Cứ chịu đựng những điều này cho đến khi cô chịu trả lại vương miện", "Tôi mong rằng ngày mai cô sẽ chết… Đồ lừa đảo, thật đáng xấu hổ. Cô sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc và sớm gặp quả báo. Chết đi", "Cô xứng đáng không được ai ủng hộ cả, cô xứng đáng bị giết"… Thậm chí, gia đình, người thân của Bosch cũng bị kéo vào sự việc, trở thành mục tiêu của những kẻ công kích.

Fátima Bosch viết: "Đây là một số tin nhắn tôi nhận được trong vài ngày qua. Người ta phải nghĩ gì trong lòng mới mong muốn làm tổn thương một người mà họ còn không quen biết cơ chứ?".

Tân Hoa hậu Hoàn vũ đối diện với bạo lực mạng

Mỹ nhân 25 tuổi khẳng định bản thân mạnh mẽ, có giá trị riêng và lòng tự trọng vững chắc để không gục ngã trước bạo lực mạng ẢNH: INSTAGRAM NV

Hoa hậu sinh năm 2000 nhấn mạnh mình lên tiếng không phải với tư cách là một hoa hậu, mà là với tư cách một phụ nữ, đã trực tiếp trải nghiệm bạo lực sinh ra từ lòng thù hận, thông tin sai lệch và sự bất lực của một số người khi nhìn thấy phụ nữ tỏa sáng. Cô bộc bạch: "Những ngày qua, tôi đã nhận được những lời lăng mạ, công kích thậm chí bị dọa giết chỉ vì lý do duy nhất: tôi đã giành chiến thắng. Bởi vì một phụ nữ với ước mơ, sự nỗ lực và trái tim nhân hậu đã quyết đứng lên đấu tranh cho điều mình yêu. Mặc dù những lời lẽ tiêu cực ấy gây tổn thương tôi nhưng chúng không định nghĩa con người tôi. Điều định nghĩa con người tôi chính là sự mạnh mẽ, chính trực, tình yêu tôi dành cho đất nước mình và cho những phụ nữ khắp thế giới mà tôi đại diện".

Fátima Bosch cũng qua trải nghiệm của mình để truyền tải thông điệp: bạo lực với phụ nữ không chỉ xuất hiện dưới hình thức đánh đập, mà nó còn thể hiện qua lời nói, sự thù ghét, chế giễu trên mạng, trong những chiến dịch bôi nhọ ác ý. Cô cũng tuyên bố không cuộc tấn công nào khiến mình phải khuất phục và không một sự xúc phạm nào có thể dập tắt sứ mệnh của cô. Theo Miss Universe 2025, vương miện không chỉ tượng trưng cho sắc đẹp mà còn tượng trưng cho trách nhiệm.

"Gửi đến những kẻ đã công kích, vu khống tôi: Tôi nói rõ rằng chiến thắng của tôi không phải mối đe dọa. Chiến thắng của tôi là lời nhắc nhở rằng phụ nữ rất kiên cường, mạnh mẽ và có năng lực. Chúng tôi đứng đây không phải để đáp ứng kỳ vọng của người khác mà là để thay đổi thế giới", cô tuyên bố. Người đẹp cũng nhắn nhủ những phụ nữ đã phải chịu đựng bạo lực dưới mọi hình thức rằng cô sẽ không im lặng mà sẽ dùng diễn đàn này để lên tiếng, để họ không thấy mình đơn độc.

Fátima Bosch sau đăng quang ẢNH: INSTAGRAM NV

Trước đó, chiến thắng của Fátima Bosch khiến nhiều khán giả bất bình, đặt câu hỏi về tính minh bạch, công tâm của ban tổ chức, ban giám khảo trong việc đánh giá kết quả. Sự việc càng bị đẩy lên cao trào khi cựu giám khảo Omar Harfouch tố phía Miss Universe gian lận kết quả, yêu cầu tổ chức này phải làm rõ đồng thời đòi tước vương miện của tân hoa hậu. Một số thí sinh khác cũng tỏ ra bất bình, bức xúc trước những trải nghiệm bất ổn ở cuộc thi và sự mập mờ của ban tổ chức trong việc đánh giá.

Các cuộc tranh luận cũng "nóng" hơn khi á hậu 4 Olivia Yacé (Bờ Biển Ngà) vừa tuyên bố từ bỏ danh hiệu và mọi liên quan đến cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ để giữ vững những giá trị mà bản thân đang theo đuổi.