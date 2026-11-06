Mỹ nhân đẹp nhất thế giới Nana đáp trả giữa ồn ào tình cảm với T.O.P

Ngày 5.11, Nana đăng tải tâm thư trên Instagram story, đề cập đến những phản ứng tiêu cực sau khi công khai hẹn hò T.O.P, cựu thành viên nhóm BigBang. Nữ diễn viên thẳng thắn đặt câu hỏi: "Tôi đã phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng nào sao? Các bạn đã phải chịu thiệt hại gì vì tôi? Tôi đã có hành vi thiếu chuẩn mực về mặt đạo đức hay sao?".

Cô nhấn mạnh chuyện tình cảm và quyết định công khai mối quan hệ là vấn đề thuộc về đời tư. "Tôi xin nói rõ rằng, chuyện tình cảm và việc tôi quyết định công khai xác nhận mối quan hệ là vấn đề thuộc về đời tư và cuộc sống cá nhân của tôi. Tôi không nghĩ mình có điều gì phải cảm thấy có lỗi về chuyện này", nữ diễn viên viết.

Nữ diễn viên Nana lên tiếng trước những bình luận tiêu cực liên quan đến chuyện tình cảm với T.O.P Ảnh: cắt từ MV Studio54

Tranh cãi sau khi cùng T.O.P đến quán cà phê mừng sinh nhật

Theo The Korea Times, T.O.P (tên thật là Choi Seung Hyun) và Nana bất ngờ xuất hiện tại một quán cà phê ở quận Gangnam, Seoul vào ngày 2.11. Đây là địa điểm được người hâm mộ trang trí bằng hình ảnh, áp phích và các vật phẩm liên quan đến nam ca sĩ để mừng sinh nhật anh vào ngày 4.11. Hình ảnh cặp đôi cùng có mặt tại đây nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Nguyên nhân là T.O.P vừa đăng lời xin lỗi người hâm mộ ngày 1.11 sau khi một cộng đồng fan đồng hành với anh gần 20 năm thông báo ngừng hoạt động. Không chỉ vậy, triển lãm do người hâm mộ chuẩn bị nhân dịp sinh nhật nam ca sĩ cũng phải hủy vì lượng đăng ký tham gia quá thấp. Những người điều hành cộng đồng này còn bày tỏ sự thất vọng vì cảm thấy thiếu kết nối với T.O.P và công ty quản lý.

Trong bối cảnh đó, việc T.O.P đưa bạn gái đến không gian do người hâm mộ chuẩn bị khiến một bộ phận khán giả không hài lòng. Họ cho rằng nam ca sĩ nên cân nhắc cảm xúc của những người đã dành nhiều năm ủng hộ mình, nhất là khi anh vừa lên tiếng xin lỗi họ. Ngược lại, một số ý kiến nhận định chuyện hẹn hò và việc xuất hiện cùng bạn gái là lựa chọn cá nhân, không nên trở thành lý do để chỉ trích hai nghệ sĩ.

Trước đó, ngày 2.10, công ty quản lý xác nhận Nana và T.O.P đang trong mối quan hệ tình cảm. Theo Yonhap, cả hai quen biết khi Nana tham gia MV Studio54 của T.O.P và bắt đầu hẹn hò khoảng tháng 6.2026.

Sau khi rời BigBang, T.O.P tiếp tục theo đuổi các hoạt động nghệ thuật cá nhân Ảnh: cắt từ MV Studio54

Nana phản ứng trước những bình luận ác ý về chuyện tình cảm

Trở lại với tâm thư, Nana cho biết lý do cô lên tiếng là vì một số người tự nhận là người hâm mộ nhưng lại cố tình đăng tải những nội dung ác ý, không tôn trọng lựa chọn và quyền tự do cá nhân của cô. Nữ diễn viên cho biết đã cố gắng thấu hiểu những lời nói và hành động này nhưng không thể lý giải được.

Nana cũng nhắc lại hành trình 17 năm hoạt động nghệ thuật, cho biết bản thân luôn nghiêm túc và nỗ lực trong công việc. Dù có những giai đoạn hoạt động tích cực hay ít xuất hiện trước công chúng, cô vẫn trân trọng những người hâm mộ âm thầm đồng hành và ủng hộ mình.

Đáng chú ý, nữ diễn viên cho biết điều khiến cô cảm thấy có lỗi không phải là chuyện tình cảm mà là việc những người hâm mộ chân thành phải chịu tổn thương bởi những lời công kích. Cô viết: "Xin đừng làm tổn thương cả những người hâm mộ yêu thương và tôn trọng Nana như một người bình thường, thay vì chỉ nhìn nhận tôi trong khuôn khổ một người nổi tiếng. Xin đừng tiếp tục gây tổn thương và làm phiền họ nữa".

Khép lại tâm thư, Nana gửi lời xin lỗi đến những người hâm mộ đã âm thầm chịu đựng những tranh cãi và tiếp tục chờ đợi cô. Nữ diễn viên cho biết sẽ ghi nhớ từng lời động viên và mong muốn đáp lại tình cảm của khán giả bằng hình ảnh tốt đẹp hơn.

Nana sinh năm 1991, từng là thành viên nhóm nhạc After school trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Nữ diễn viên hai lần đứng đầu danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn vào năm 2014 và 2015.