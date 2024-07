Mỹ nhân Hàn đẹp nhất thế giới Nana khoe ảnh bikini nóng bỏng

Trong những bức ảnh vừa được công bố, Nana tạo vóc dáng gợi cảm với bộ bikini thể thao làm nổi bật số đo hoàn hảo cùng những đường nét đẹp như "tạc tượng", không một chút mỡ thừa. Trên Instagram cá nhân, vô số bình luận trầm trồ trước sắc vóc "cực phẩm" của mỹ nhân từng 2 lần được vinh danh đẹp nhất thế giới.

Sắc vóc vạn người mê của người đẹp 33 tuổi

Dù diện bikini có phần kín đáo và mang hơi hướng thể thao nhưng sắc vóc ấn tượng của Nana vẫn khiến khán giả xuýt xoa. Nữ thần tượng sinh năm 1991 có gương mặt sắc sảo pha nét quyến rũ lạnh lùng cùng chiều cao lý tưởng 1,71m. Đôi chân thẳng tắp nuột nà, vòng eo "con kiến" và vòng 1 nở nang là những ưu điểm tiếp theo khiến Nana tạo được dấu ấn giữa "một rừng" những mỹ nhân khác tại xứ sở kim chi.



"Tôi cố gắng chỉ tiêu thụ đường thông qua trái cây và các loại rau củ", Nana chia sẻ về bí quyết giữ dáng của mình

Không chỉ được yêu thích vì nhan sắc, Nana còn biết cách "hâm nóng" tên tuổi bằng tài năng thực sự. Khi chuyển hướng từ thần tượng sang làm diễn viên, cô đã gặt hái được những thành công nhất định. Năm 2023, bộ phim Mask girl do Nana đóng chính đã lọt top 3 chương trình truyền hình ăn khách nhất trên Netflix toàn cầu ngay sau khi phát sóng. Thời gian sắp tới, người đẹp 9X sẽ "tái xuất" màn ảnh nhỏ với tác phẩm Omniscient reader's viewpoint kết hợp cùng những tài tử đình đám là Ahn Hyo Seop và Lee Min Ho.



Tham gia chương trình Siêu mẫu Contest 2009 khu vực châu Á Thái Bình Dương là "bàn đạp" giúp Nana bước chân vào showbiz

Cựu thành viên nhóm nhạc After School từng tiết lộ cô tập thể dục hầu hết các ngày nếu có thể để giữ gìn vóc dáng cũng như sức khỏe tinh thần. "Tôi chủ yếu tập trung vào việc rèn luyện sức mạnh. Tôi không tập cardio mỗi ngày. Khi mặt tôi sưng tấy do phù nề hoặc do tăng cân tôi sẽ tập cardio khoảng 20 phút từ 1-2 lần trong tuần", Nana cho biết.



Nana được đánh giá là người đẹp đa tài khi cô còn là một nghệ sĩ trang điểm chuyên nghiệp

Về chế độ ăn, mỹ nhân họ Im cho biết không kiêng khem hà khắc hay tuân thủ phương pháp cụ thể nào nhưng tự đặt ra nguyên tắc không ăn vặt vào đêm khuya và giảm tối đa lượng đường.