Mỹ nhân đẹp nhất thế giới Nana khoe ảnh gợi cảm

Nana là nghệ danh của ca sĩ, người mẫu và diễn viên Im Jin Ah. Nữ thần tượng sinh năm 1991 có gương mặt đẹp sắc sảo pha lẫn nét quyến rũ lạnh lùng. Cô bước chân vào giới giải trí năm 2009 khi tham gia chương trình Siêu mẫu Contest khu vực châu Á Thái Bình Dương và ra mắt ca khúc Because of You cùng nhóm nhạc nữ After School