'Mỹ nhân đẹp nhất thế giới' xin lỗi vì tạo hình trong phim 19+

Nana vừa trực tiếp đề cập đến những ý kiến xoay quanh ngoại hình của mình thông qua nền tảng giao lưu với người hâm mộ. "Nếu đôi môi của tôi khiến mọi người cảm thấy không thoải mái khi xem phim thì đó là lỗi của tôi. Tôi nghĩ lựa chọn cá nhân của mình có thể không phải là lựa chọn đúng đắn đối với một diễn viên", Nana chia sẻ.

Nữ diễn viên cũng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì những tranh cãi gần đây: "Tôi nghĩ những người hâm mộ yêu quý tôi chắc hẳn cũng đau lòng khi nhìn thấy tất cả những lời chỉ trích hướng về tôi. Vì vậy tôi càng cảm thấy có lỗi hơn". Cô cho biết sẽ cố gắng để bản thân và người hâm mộ có thể đón nhận nhiều phản hồi tích cực hơn trong thời gian tới.

Nana bị nghi can thiệp thẩm mỹ

Tranh cãi bắt đầu thu hút sự chú ý sau khi The Scandal ra mắt trên Netflix vào ngày 18.9. Trong phim, Nana đảm nhận vai Hee Yeon, một góa phụ trẻ vẫn một lòng với người chồng đã qua đời suốt nhiều năm. Đây là bộ phim cổ trang đầu tiên của Nana kể từ khi cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất, đồng thời đánh dấu sự thay đổi lớn so với hình tượng hiện đại, sắc sảo mà cô thường thể hiện trong những tác phẩm trước.

Nana trở thành tâm điểm bàn luận sau khi xuất hiện với diện mạo khác lạ trong loạt phim cổ trang 19+ The Scandal của Netflix Ảnh: Chụp màn hình phim The Scandal

Từ trang phục hanbok, cách nói chuyện, cử chỉ cho đến biểu cảm, Nana đã điều chỉnh nhiều yếu tố để phù hợp với bối cảnh thời Joseon. Tuy nhiên, sau khi bộ phim lên sóng, một bộ phận khán giả lại tập trung sự chú ý vào đôi môi trông đầy đặn hơn của nữ diễn viên.

Trên các diễn đàn trực tuyến, một số ý kiến đặt câu hỏi liệu ngoại hình của Nana có phù hợp với hình ảnh của một bộ phim lấy bối cảnh thời Joseon hay không. Những người khác cho rằng đôi môi của cô khiến họ bị phân tâm khỏi nhân vật, đặc biệt trong các cảnh giàu cảm xúc hoặc những góc quay nghiêng. Thậm chí, một số khán giả còn đặt nghi vấn Nana đã can thiệp thẩm mỹ bằng phương pháp tiêm filler môi, cho rằng diện mạo này phần nào ảnh hưởng đến cảm giác nhập vai khi theo dõi câu chuyện. Dù vậy, không phải tất cả khán giả đều đồng tình với những lời chỉ trích này. Nhiều người cho rằng việc soi xét từng đặc điểm ngoại hình của diễn viên rồi liên hệ với tính chân thực lịch sử hoặc mức độ nhập vai là quá khắt khe.

Một số khán giả đặt nghi vấn Nana đã can thiệp thẩm mỹ ở môi, song nữ diễn viên không trực tiếp xác nhận việc tiêm chất làm đầy Ảnh: Chụp màn hình phim The Scandal

Bên cạnh những tranh cãi xoay quanh Nana, The Scandal vẫn đang nhận được sự quan tâm đáng kể từ khán giả quốc tế sau khi phát hành. Trong tuần đầu tiên, bộ phim ghi nhận 1,9 triệu lượt xem cùng 14,5 triệu giờ xem, đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng Netflix Global Top 10 dành cho các chương trình truyền hình không nói tiếng Anh. Tác phẩm cũng lọt Top 10 tại 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Hàn Quốc, Hồng Kông, Indonesia, Malaysia, Philippines, Qatar, Singapore, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam.

Theo dữ liệu hàng tuần của Netflix dành cho các chương trình truyền hình Hàn Quốc trong tuần 20.9, The Scandal lập tức vươn lên vị trí số 1 ngay khi xuất hiện trên bảng xếp hạng.

Trước khi gây tranh luận vì diện mạo trong The Scandal, Nana từng nổi tiếng toàn cầu nhờ danh xưng "mỹ nhân đẹp nhất thế giới". Cựu thành viên nhóm nhạc After School đứng đầu bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất của TC Candler hai năm liên tiếp 2014 và 2015, sau khi xếp thứ 2 vào năm 2013. Chính thành tích hiếm có này giúp vẻ đẹp của Nana trở thành đề tài được truyền thông Hàn Quốc và khán giả quốc tế nhắc đến suốt nhiều năm.