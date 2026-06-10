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Giải trí Đời nghệ sĩ

Kẻ đột nhập nhà ‘mỹ nhân đẹp nhất thế giới’ Nana nhận án 7 năm tù

Châu Mộc
Châu Mộc
10/06/2026 10:51 GMT+7

Sau nhiều tháng gây chấn động dư luận, vụ án kẻ thủ ác mang hung khí đột nhập nhà riêng của nữ ca sĩ, diễn viên Nana (cựu thành viên nhóm nhạc After school) bị kết án 7 năm tù.

Tờ Star News đưa tin ngày 9.6, Tòa án Sơ thẩm số 1 thuộc Tòa án Hình sự Chi nhánh Namyangju (Hàn Quốc) đã mở phiên tòa tuyên án đối với người đàn ông (gọi tắt là A, 30 tuổi) là kẻ đã đột nhập vào nhà riêng của Nana. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo A mức án 7 năm tù giam về tội cướp tài sản gây thương tích.

Trước đó, cơ quan công tố đã đề xuất mức án lên tới 10 năm tù với lập luận hành vi của bị cáo vô cùng nguy hiểm, không hề tỏ thái độ ăn năn hối cải và vẫn chưa đạt được thỏa thuận hòa giải với nạn nhân. Tại phiên tòa tuyên án, Hội đồng xét xử khẳng định: "Tòa công nhận bị cáo có tội đối với hành vi cướp tài sản gây thương tích cho mẹ của Nana. Về hành vi đối với Nana, tòa nhận định bị cáo có mang theo hung khí tại thời điểm xảy ra vụ việc và tội danh nghiêng về tội cướp tài sản dẫn đến thương tích".

Kẻ đột nhập nhà ‘mỹ nhân đẹp nhất thế giới’ Nana nhận án 7 năm tù - Ảnh 1.

Nana là cựu thành viên nhóm nhạc After school, từng được biết đến như một trong những visual nổi bật của Kpop trước khi chuyển hướng sang diễn xuất

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM CỰC HẠN

Vụ việc xảy ra vào sáng sớm 15.11.2025 tại nhà riêng của Nana ở tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Theo hồ sơ vụ án, đối tượng A đã dùng thang leo qua ban công, mang theo hung khí giấu trong người để lẻn vào nhà nhằm mục đích cướp tài sản. Khi vào trong, A đã có hành vi xô đẩy và siết cổ mẹ của Nana đến mức bất tỉnh. Cuộc xô xát khiến cả Nana, mẹ cô và tên cướp đều bị thương và phải nhập viện điều trị.

Chiêu trò kiện ngược nạn nhân bất thành

Vụ án từng trở nên vô cùng phức tạp khi bị cáo A bất ngờ nộp đơn kiện ngược hai mẹ con Nana từ trong tù. Gửi hàng loạt lá thư khẳng định mình vô tội và cáo buộc Nana tội "cố ý giết người không thành". Bị cáo A bịa đặt thông tin rằng mình không chuẩn bị hung khí từ trước và tố phía Nana chi tiền để bịt miệng.

Tuy nhiên, phía cảnh sát đã nhanh chóng bác mọi lập luận gian dối này. Cơ quan chức năng xác định hành động chống trả của hai mẹ con Nana hoàn toàn là "phòng vệ chính đáng". Để đáp trả hành vi vu khống, Nana đã đệ đơn kiện A về tội bôi nhọ danh dự.

Theo trích dẫn lời khai của bị cáo A trên tờ Star News, tại tòa hắn liên tục biện bạch: "Khi đột nhập vào nhà, tôi không hề mang theo dao. Mẹ của Nana đã dùng dao đe dọa và đâm vào cổ tôi. Tôi chỉ ôm chặt cô ấy để trấn an chứ không hề siết cổ". Bị cáo A cố gắng cầu xin sự thương hại khi khai rằng bản thân phải mượn mẹ tiền nộp phạt tội trộm cắp trước đó, và lúc đột nhập không hề biết đây là nhà của người nổi tiếng.

Vụ việc đã để lại tổn thương tinh thần vô cùng lớn cho Nana và gia đình. Tại phiên tòa đối chất kín diễn ra vào ngày 21.4, áp lực tâm lý nặng nề đã khiến cựu thành viên After school phải sử dụng đến thuốc an thần trước khi vào phòng xử án.

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