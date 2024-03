Mỹ nhân 'Fast & Furious' mất vai vì 'quá nóng bỏng'

Eiza González từng mất cơ hội diễn xuất vì bị đánh giá quá xinh đẹp, nóng bỏng so với nhân vật Instyle

Mới đây, trong cuộc trò chuyện với InStyle, Eiza González chia sẻ nỗi bức xúc khi bị đánh giá qua vẻ bề ngoài thay vì được công nhận cho những nỗ lực để hóa thân vào nhiều nhân vật khác nhau trên màn ảnh. Đó cũng là lý do khiến người đẹp mất nhiều cơ hội diễn xuất. "Tôi nhớ mình đã được mời thử vai cho rất nhiều dự án và nhận lại đánh giá rằng: Cô ấy quá xinh cho vai diễn này hay cô ấy quá nóng bỏng với nhân vật này", sao phim Godzilla vs. Kong chia sẻ với tạp chí.

Khi nhận được những lời bình phẩm như vậy, cô thường lấy đồng nghiệp trạc tuổi mình là Margot Robbie ra làm ví dụ về việc một phụ nữ nóng bỏng, xinh đẹp nhưng vẫn nhận được các dự án lớn và có những vai diễn ấn tượng.



Người đẹp 34 tuổi thừa nhận cô gặp nhiều rắc rối với vẻ ngoài của mình Instagram NV

Eiza González tâm sự những đánh giá ấy khiến bản thân trải qua giai đoạn khó khăn. "Tôi đã khủng hoảng về bản sắc cá nhân trong một thời gian rất dài. Thậm chí, tôi đã nghĩ mình có nên cạo đầu không? Tôi có nên làm gì đó để bản thân kém hấp dẫn hơn không? Tôi đã làm gì để khiến bản thân trông quá nóng bỏng ư? Tôi có ăn mặc quá nóng bỏng không? Hay tôi nên che kín cơ thể?", mỹ nhân Mexico bày tỏ nỗi lo lắng mà mình phải đối mặt.

Nữ diễn viên này thường được mô tả là "gợi cảm", một phần do tạo hình nhân vật của cô trong các bộ phim như Baby Driver hay From Dusk Till Dawn nhưng cô bác bỏ những hàm ý mà tính từ này mang lại. Ngôi sao 34 tuổi chia sẻ: "Tôi nghĩ đó là một ý tưởng mang tính gợi dục quá mức đối với một phụ nữ Latin. Thật đáng thất vọng và thảm hại". Người đẹp Mexico cũng thừa nhận việc tách mình khỏi sự gán mác đó cũng là thách thức lớn nhất trong sự nghiệp của cô.

Eiza González gạt bỏ những định kiến của người khác để kiên trì theo đuổi đam mê diễn xuất TriStar

Trái ngược với ở Hollywood, khi còn ở Mexico bắt đầu sự nghiệp, Eiza González lại bị bôi nhọ ngoại hình và bị đám đông đánh giá rằng cô không đủ xinh đẹp. Từ tuổi thiếu niên, nữ diễn viên đã vật lộn với chứng rối loạn ăn uống, bị các tay săn ảnh rình rập và ghi lại những khoảnh khắc không mong muốn. González nói đó là chuỗi ngày kinh hoàng và bày tỏ: "Tôi đã trải qua rất nhiều rắc rối với cơ thể, với những đường cong, với ngoại hình của mình. Mọi thứ thực sự khó khăn". Thế nhưng, người đẹp phim Bloodshot luôn tìm thấy niềm an ủi khi được theo đuổi đam mê nghệ thuật. "Khoảnh khắc tôi diễn xuất, tôi hát và đứng trên sân khấu, tôi trở nên sống động hơn bao giờ hết", cô tâm sự.

Eiza González nhắc đến sự nghiệp của mình: "Tôi đang sống với tất cả những cảm xúc mà tôi muốn sống. Tôi bị nỗi sợ hãi bao trùm, nhưng tôi hoan nghênh nỗi sợ hãi ấy. Đây là lần duy nhất trong đời tôi cảm thấy nỗi sợ hãi trở nên thân thiện". Nữ nghệ sĩ trẻ nói bản thân luôn nhìn đời như "nửa ly đầy nước" - hướng đến những điều tích cực. "Mỗi khi có gì đó bi thảm xảy ra với tôi, tôi không bao giờ phàn nàn về nó. Bởi vì mỗi khi chúng xảy ra thì sẽ lại có một điều đáng kinh ngạc nối tiếp ngay sau đó", người đẹp giải thích.

Mỹ nhân 9X trong Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (2019) Universal

Eiza González sinh năm 1990 tại Mexico, cô hoạt động tại quê nhà với vai trò diễn viên - ca sĩ từ thời thiếu niên trước khi trở thành mỹ nhân Latin được săn đón bậc nhất Hollywood như hiện tại. Người đẹp được biết đến qua các bộ phim: From Dusk to Dawn: The Series, Baby Driver, Alita: Battle Angel, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, Bloodshot, Godzilla vs. Kong… Eiza González kín tiếng chuyện đời tư, cô từng gây chú ý khi vướng tin hẹn hò nhiều ngôi sao nổi tiếng: Liam Hemsworth, Maluma, Josh Duhamel, Timothée Chalamet, Jason Momoa…