Mỹ nhân Hàn Quốc đội nón lá, dạo phố cổ Hội An

Trên trang Instagram cá nhân khoảng 1,6 triệu người theo dõi, nữ diễn viên Kwon Nara đăng tải loạt ảnh tham quan phố cổ Hội An thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng Hàn Quốc lẫn Việt Nam. Trong các bức ảnh, mỹ nhân Hàn Quốc lựa chọn trang phục đơn giản, đội nón lá và thoải mái dạo phố, tạo nên hình ảnh gần gũi.

Loạt ảnh do chính Kwon Nara đăng tải trên trang cá nhân ghi lại khoảnh khắc cô tham quan các con phố đặc trưng với tường vàng, đèn lồng rực rỡ. Bên cạnh việc chụp ảnh “check-in”, nữ diễn viên còn thử trải nghiệm gánh hàng rong, một hình ảnh quen thuộc trong đời sống người dân địa phương.

Nữ diễn viên Kwon Nara đội nón lá, dạo phố cổ Hội An trong chuyến du lịch Việt Nam Ảnh: INSTAGRAM NV

Phong cách đời thường, không cầu kỳ của Kwon Nara nhanh chóng nhận nhiều phản hồi tích cực. Bên dưới bài đăng của cô, nhiều bình luận khen ngợi vẻ đẹp của mỹ nhân Itaewon class. Một tài khoản bình luận: “Chào mừng chị đến Việt Nam”. Tài khoản khác viết: “Nón lá hợp với bạn, bạn thật xinh đẹp”... Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng hình ảnh này góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa, du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đặc biệt khi được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Kwon Nara không phải là gương mặt xa lạ với khán giả châu Á. Cô khởi đầu sự nghiệp với vai trò thành viên nhóm nhạc Hello Venus trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Tên tuổi của cô được chú ý rộng rãi sau bộ phim Itaewon class, trong đó cô đảm nhận vai Oh Soo Ah, nhân vật có nội tâm phức tạp, đứng giữa lý trí và tình cảm. Sau thành công của tác phẩm, nữ diễn viên tiếp tục tham gia nhiều dự án truyền hình, từng bước tạo dựng tên tuổi trong làng giải trí Hàn Quốc.

Kwon Nara là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn, hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ và diễn viên Ảnh: INSTAGRAM NV

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Kwon Nara ít chia sẻ chuyện đời tư. Trên mạng xã hội, cô chủ yếu cập nhật công việc và những chuyến đi trải nghiệm, trong đó chuyến du lịch Việt Nam lần này nhận được sự chú ý đáng kể.

Việt Nam tiếp tục thu hút nghệ sĩ quốc tế

Chuyến du lịch Việt Nam của Kwon Nara diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều nghệ sĩ quốc tế lựa chọn các điểm đến trong nước để nghỉ dưỡng. Với vẻ đẹp cổ kính, yên bình, Hội An từ lâu đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách nước ngoài.

Jeong Ye-in chia sẻ hình ảnh nghỉ dưỡng tại hồ bơi một khu resort ở Đà Nẵng Ảnh: INSTAGRAM NV

Cùng thời điểm, nữ ca sĩ kiêm diễn viên Jeong Ye-in cũng đến Việt Nam nghỉ dưỡng. Cô lựa chọn Đà Nẵng và chia sẻ hình ảnh thư giãn tại hồ bơi của một khu nghỉ dưỡng. Trong loạt ảnh được đăng tải trên trang cá nhân, Jeong Ye-in diện trang phục bơi đơn giản, kết hợp phụ kiện như kính râm và mũ, mang phong cách năng động, hiện đại.

Bên cạnh đó, con gái của “bom sex” Chung Lệ Đề là Yasmine Ross cũng gây chú ý khi đăng tải hình ảnh du lịch tại Phú Quốc. Trên trang cá nhân, cô diện trang phục gợi cảm, khoe vóc dáng trong không gian biển xanh của đảo ngọc.

Yasmine Ross khoe vẻ đẹp quyến rũ ở tuổi 28 Ảnh: INSTAGRAM NV

Sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ quốc tế tại các điểm đến như Hội An, Đà Nẵng hay Phú Quốc cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch Việt Nam. Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội không chỉ phản ánh xu hướng du lịch cá nhân của người nổi tiếng mà còn góp phần lan tỏa cảnh quan, văn hóa địa phương đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước.