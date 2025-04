Mỹ nhân Hồng Kông tổ chức đám cưới lãng mạn ở Việt Nam

Jocelyn Choi (Thái Dung Tư) sinh năm 1993 trong gia tộc giàu có, nổi tiếng ở Hồng Kông, thường được gọi với danh xưng "thiên kim 4 tỉ". Sau khi tốt nghiệp đại học, cô quyết định theo đuổi đam mê diễn xuất và theo học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh để hiện thực hóa ước mơ trở thành diễn viên. Người đẹp bắt đầu đóng phim từ năm 2019, góp mặt trong một số tác phẩm: A Home With A View, Apart, I Still Remember. Ngoài ra, Thái Dung Tư còn kinh doanh, từng thi Hoa hậu Hồng Kông 2020, Hoa hậu Hoàn vũ Hồng Kông 2024