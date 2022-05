Mỹ nhân Julia Fox hở bạo trên phố, giảm 7kg trong 6 tuần hẹn hò Kanye West

Vòng eo thon và cơ bụng săn chắc của Julia Fox được phô bày hết cỡ trong chiếc áo bikini chỉ bé bằng bàn tay với họa tiết xoáy kết hợp legging bằng da bóng cạp trễ màu đen cực chất.

Ngoài outfit thiếu vải, nữ diễn viên sinh năm 1990 còn trở thành tâm điểm trên đường phố với đôi boots buộc dây màu đen lênh khênh cao đến “thót tim” kéo dài tận đầu gối của Pleaser. Nữ ca sĩ quái tính Lady Gaga là một fans cứng của thương hiệu giày này và bà mẹ một con Julia Fox cũng vậy.

Người đẹp phim Uncut Gems đã nổi tiếng ở New York trong khoảng một thập kỷ. Cô tự xuất bản sách nghệ thuật và trưng bày tác phẩm của mình tại các phòng trưng bày nhỏ. Hẹn hò với rapper lắm tài nhiều tật Kanye West, danh tiếng của Julia Fox được nâng lên một tầm cao mới đồng nghĩa với việc cô trở thành tâm điểm chú ý ở bất cứ đâu. Cặp đôi gặp nhau lần đầu tại một bữa tiệc đón năm mới ở Miami và được phát hiện hẹn hò quấn quýt không rời chỉ vài ngày sau đó. Mối quan hệ công khai chỉ kéo dài đến dịp lễ tình nhân Valentine, khi người đẹp lên tiếng xác nhận cả hai đã đường ai nấy đi.





Trước đây, style của cô gái 9X chưa thực sự nổi bật, không có gì khác biệt so với những cô đào quyến rũ bốc lửa khác. Tuy nhiên, kể từ sau khi quen biết và hẹn hò chồng cũ của Kim Kardashian, Julia Fox mới bắt đầu chuyển hướng sang hình ảnh mạnh mẽ, cá tính, hở bạo và đôi khi lập dị gây sốc, thể hiện ở những bộ cánh mang ấn tượng thị giác mạnh với phụ kiện độc lạ, cùng lối trang điểm vẽ mắt viền đậm trông khá dữ dội đầy quyền lực.

Cô thực sự đã ghi tên mình vào danh sách những ngôi sao có phong cách ăn mặc ấn tượng của làng mốt. Người đẹp từng đăng clip hướng dẫn cách kẻ mắt cáo trên trang cá nhân.

Mới đây, mỹ nhân gốc Ý tiết lộ với tờ The New York Times trong một cuộc phỏng vấn, rằng cô đã giảm gần 7 kg trong 6 tuần hẹn hò Kanye West. Julia Fox và chồng cũ Peter Armetiev có con trai chung Valentino 17 tháng tuổi. Cả hai ly hôn năm 2020 sau 2 năm chung sống.



Nguồn: The Cut, Page Six