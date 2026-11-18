Sinh năm 1971 tại Hà Nội, Khánh Huyền từng là một trong những mỹ nhân nổi bật của màn ảnh nhỏ phía bắc. Lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, nữ nghệ sĩ sớm bộc lộ năng khiếu, trở thành gương mặt được yêu mến ở lĩnh vực sân khấu lẫn phim ảnh. Trong sự nghiệp, nghệ sĩ Khánh Huyền từng tham gia các dự án phim như Nụ tầm xuân, Vui buồn sau lũy tre, Người nổi tiếng… Trong đó, nổi bật phải kể đến vai Thơm - người vợ của trưởng thôn Kiên trong bộ phim Người thổi tù và hàng tổng của đạo diễn Phi Tiến Sơn.

Tạo hình của nghệ sĩ Khánh Huyền trong phim điện ảnh Bắt cá ba tay, dự kiến ra rạp vào 4.12 Ảnh: NSX

Những năm gần đây, nghệ sĩ Khánh Huyền có cuộc sống kín tiếng, thỉnh thoảng tham gia một số dự án phim ảnh. Không chỉ ghi điểm về diễn xuất, diễn viên 7X còn được khen ngợi bởi nhan sắc trẻ trung. Sự xuất hiện của nữ nghệ sĩ trong phim điện ảnh Bắt cá ba tay khiến nhiều người tò mò về vai diễn, đồng thời trông chờ sự trở lại của cô trên màn ảnh rộng.

Hé lộ vai diễn mới của nghệ sĩ Khánh Huyền

Trong những hình ảnh đầu tiên được nhà sản xuất hé lộ, nghệ sĩ Khánh Huyền đảm nhận vai mẹ của nhân vật Yên (Thúy Ngân thủ vai). Xuất hiện với tạo hình một người phụ nữ giản dị, từng trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, nhân vật của Khánh Huyền tỏ thái độ không hài lòng trước việc cô con gái cùng lúc tìm hiểu 3 chàng trai.

Vì vậy, trong một cuộc đối thoại, cô thẳng thắn cho rằng Yên là người lăng nhăng, thiếu nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Đáng chú ý, nhân vật của Thúy Ngân sau đó cũng đã thẳng thắn đáp lại rằng: “Mẹ yên tâm đi, con không giống ba đâu”.

Số phận của 2 mẹ con sau đó cũng được hé lộ ở phân đoạn cuối teaser. Khi nhân vật người cha (Trung Lùn thủ vai) bất ngờ trở về, đặt Yên vào tình huống khó xử. Nếu như người mẹ do Khánh Huyền đảm nhận dường như mở lòng chào đón sự trở lại này thì Yên lại chọn khước từ. Cô nói: “Con không có ba. Ông ấy bỏ mẹ con mình đi mười mấy năm trời”.

Màn kết hợp giữa Khánh Huyền và Thúy Ngân khiến nhiều người tò mò Ảnh: NSX

Diễn viên Khánh Huyền bày tỏ sự hào hứng trong lần trở lại màn ảnh rộng lần này. Cô hài hước: “Người ta nói nhà có con gái lớn như có "bom" nổ chậm, nhất là con gái đã lớn lại còn kén và ế. Nhưng mà nhà em đã “xuất xưởng” được một “quả bom” lớn lắm, ngắm con gái trong tà áo dài cưới mà mừng vui khôn xiết”. Chia sẻ này của nữ nghệ sĩ khiến nhiều người tò mò liệu rằng nhân vật Yên do Thúy Ngân đảm nhận có tìm được hạnh phúc sau khi trải qua lần hẹn hò cùng lúc với 3 chàng trai?

Bên cạnh sự xuất hiện của Khánh Huyền, trailer Bắt cá ba tay cũng cho thấy màn biến hóa của Thúy Ngân khi trở lại với điện ảnh sau hơn 3 năm vắng bóng. Khác với hình tượng gai góc, cá tính trong các tác phẩm trước đó, người đẹp 9X có màn hóa thân thành một cô gái với những tổn thương, góc khuất khó có thể trải lòng.

Chia sẻ về vai diễn Yên của Thúy Ngân, đạo diễn Như Trang bộc bạch quan điểm: “Câu chuyện này có tính riêng tư nhiều hơn. Nó không phải đại diện cho số đông mà đại diện cho sự bất an của nữ giới trong tình yêu. Yên không phải vai chính diện và cũng chẳng phải phản diện, chỉ là một người con gái chưa hoàn thiện trong tình yêu thôi và bộ phim là câu chuyện mà Yên nhận ra và hoàn thiện chính mình”.