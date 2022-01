Mỹ nhân nóng bóng Hyomin lộ ảnh hẹn hò chân sút đội tuyển Hàn

Thay vì “khui” tin hẹn hò nghệ sĩ vào mỗi dịp 1.1, Dispatch năm nay bất ngờ lùi thời gian đến ngày 3.1 với bộ ảnh hẹn hò của cặp đôi ca sĩ Hyomin và nam cầu thủ Hwang Ui Jo (đang chơi cho câu lạc bộ Girondins de Bordeaux của Pháp).

Trong loạt ảnh của Dispatch chia sẻ, người đẹp 8X và chân sút nổi tiếng đứng vui vẻ bên nhau trước một khách sạn sang trọng ở khu trung tâm thành phố Basel (Thụy Sĩ) vào cuối năm 2021. Đây là thời điểm Hwang Ui Jo nghỉ ngơi trong lúc giải đấu Ligue 1 của Pháp được tạm nghỉ.

Theo Dispatch, Hyomin và Hwang Ui Jo đã “yêu xa” được 3 tháng. Cả hai trở thành điểm tựa của đối phương trong lúc đôi bên đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt khi Hwang Ui Jo bị chấn thương hồi tháng 10 năm ngoái. Thời gian hồi phục của Hwang Ui Jo cũng trùng với lúc thành viên nhóm T-ara chuẩn bị cho album mới. Cả hai an ủi lẫn nhau, dần phát triển quan hệ từ bạn bè thành người yêu. Dispatch khẳng định đôi bên đã chính thức hẹn hò vào tháng 11.2021.





Tin tức độc quyền của Sports Chosun cho hay ngôi sao Kpop 33 tuổi đã bay đến châu Âu để tranh thủ cùng du lịch cũng như dành thời gian ngọt ngào bên bạn trai. Sau khi tin tức hẹn hò được lan truyền rộng rãi, đại diện Hyomin và Hwang Ui Jo nhanh chóng thừa nhận cả hai đang trong giai đoạn mới yêu đương, tìm hiểu.

Hyomin (tên thật: Park Sun Young) là một mẩu của ban nhạc nữ T-ara. Song song với việc sở hữu những bản hit đình đám cùng nhóm, cô cũng có sự nghiệp solo ấn tượng với các ca khúc Make up, Nice body, Over come, Fake it… Hyomin còn được biết đến với vai trò diễn viên, người mẫu và nhà thiết kế thời trang. Ngoài ra, giọng ca sinh năm 1989 cũng nổi bật với vóc dáng gợi cảm và phong thái quyến rũ.

Tính đến năm 2022, Hyomin là một trong số sao Hàn đến Việt Nam nhiều nhất, gần 10 lần. Chủ nhân hit Mango cũng là nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên tham gia chương trình Bữa trưa vui vẻ của Việt Nam. Trong khi đó, Hwang Ui Jo kém Hyomin 3 tuổi. Anh đang khoác áo câu lạc bộ Girdin Bordeaux, Pháp và cũng thi đấu cho đội tuyển Hàn Quốc, vị trí tiền đạo.