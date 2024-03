Mỹ nhân Pháp nóng bỏng trong 'Dune 2' là ai?

Léa Seydoux trong phim Dune - Hành tinh cát 2 POSTER PHIM

Ngoài nội dung hấp dẫn cùng sự góp mặt của loạt tài tử đình đám, Dune - Hành tinh cát 2 còn hút khán giả nhờ dàn mỹ nhân tài sắc vẹn toàn từ Zendaya, Rebecca Ferguson, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy… đến Léa Seydoux. Đặc biệt, Léa Seydoux trong vai Lệnh bà Margot Fenring nổi bật với nhan sắc ma mị cuốn hút dù chỉ lộ diện vài phút.

Margot Fenring là một trong những người thuộc hội nữ tu Bene Gesserit cũng là nhân vật mới xuất hiện trong phần 2. Margot Fenring thông minh và thường dùng vẻ đẹp gợi cảm khó cưỡng của mình để thực hiện hóa các âm mưu của Bene Gesserit.

Vai Margot Fenring của Léa Seydoux xuất hiện ít ỏi nhưng được khán giả nhớ đến

POSTER PHIM

Ở Dune 2, khoảnh khắc Margot Fenring với bộ váy dài lộng lẫy cùng khăn trùm đầu màu xanh đen tìm cách quyến rũ Feyd-Rautha (Austin Butler đóng) là một trong những phân đoạn ấn tượng nhất của tác phẩm.

Diễn xuất của Léa Seydoux trong Dune 2 được nhiều khán giả khen ngợi. Minh tinh 39 tuổi thể hiện tinh tế một Margot Fenring bí ẩn và đầy tham vọng cùng lối hành xử quyết đoán, lý trí. Nét đẹp sắc sảo của cô cũng khiến khán giả khó rời mắt khỏi màn ảnh.

Một cảnh quay của Austin Butler (trái) và Léa Seydoux trong Dune 2 POSTER PHIM

Khán giả dự đoán nhân vật Margot Fenring sẽ đóng vai trò quan trọng ở các phần phim Dune tiếp theo. Điều này có nghĩa là Léa Seydoux nhiều khả năng có thêm cơ hội tỏa sáng hơn cùng nhân vật Margot Fenring.

Léa Seydoux là nữ diễn viên người Pháp hiếm hoi thành công ở Hollywood. Trước Dune 2, người đẹp từng tham gia hàng loạt bom tấn Hollywood ăn khách như Robin Hood, Mission: Impossible - Ghost Protocol, Midnight in Paris, The Grand Budapest Hotel… và hai phần phim Điệp viên 007 là Spectre và No Time to Die. Riêng vai Madeleine Swann trong hai phần 007 giúp cô ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Léa Seydoux gợi cảm cuốn hút trong phim 007 POSTER PHIM

Nữ diễn viên tại buổi ra mắt Dune 2 CHỤP MÀN HÌNH TWITTER

Song song các bộ phim mang tính thương mại, Léa Seydoux cũng diễn xuất trong nhiều dự án nghệ thuật như The Beautiful Person, Blue Is the Warmest Colour, One Fine Morning… Một số tác phẩm nổi tiếng khác mà mỹ nhân sinh năm 1985 góp mặt là Beauty and the Beast (bản 2014), Saint Laurent, The Beast…

Léa Seydoux không chỉ nổi tiếng với khả năng biến hóa đa dạng mà còn biết đến với sự cống hiến hết mình cho vai diễn, nhiều lần "trút bỏ xiêm y", đóng cảnh 18+ táo bạo trên màn ảnh rộng. Nữ diễn viên thắng nhiều giải thưởng danh giá như Lumières, Cành cọ vàng, Trophée Chopard…

Vẻ đẹp quyến rũ mặn mà của Léa Seydoux CHỤP MÀN HÌNH TWITTER

Ngoài ra, Léa Seydoux còn được gọi là "bom sex" đến từ Pháp bởi sở hữu sắc vóc nóng bỏng, vòng một căng tràn, eo thon gọn và hông nở nang. Mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ, sao phim Dune 2 thường gây sốt cùng những bộ cánh bó sát tôn tối đa vẻ đẹp hình thể.