Mỹ nhân Philippines đăng quang Miss Grand International, Yến Nhi trượt top 22

Emma Mary Tiglao bật khóc khi nhận vương miện Miss Grand International 2025 ẢNH: MGI

Tối 18.10, chung kết Miss Grand International 2025 khép lại tại Bangkok (Thái Lan) với chiến thắng thuộc về người đẹp Emma Mary Tiglao. Kết quả này đánh dấu hai mùa liên tiếp nhan sắc Philippines nắm giữ danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Tân hoa hậu ngỡ ngàng rồi vỡ òa hạnh phúc trong khoảnh khắc được xướng tên. Cô cũng không kìm được nước mắt khi nhận chiếc vương miện từ "người tiền nhiệm" cũng là đồng hương của mình - Christine Juliane Opiaza.

Chiến thắng của Emma Mary Tiglao đồng nghĩa với việc người đẹp còn lại - Sarunrat Puagpipat (Thái Lan) trở thành Á hậu 1. Các danh hiệu Á hậu 2, 3, 4 lần lượt thuộc về các thí sinh: Aitana Jiménez (Tây Ban Nha), Faith Porter (Ghana) và Nariman Battikha (Venezuela).

Người đẹp Philippines nghẹn ngào trong khoảnh khắc chiến thắng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GRAND TV

Người đẹp Việt Nam được cử tranh tài ở Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 là Nguyễn Thị Yến Nhi. Ở đêm chung kết, cô xuất hiện tràn đầy năng lượng, tự tin bên dàn thí sinh quốc tế nhưng sớm gây thất vọng khi không được gọi tên vào top 22. Kết quả này đánh dấu năm thứ hai liên tiếp ứng viên từ Việt Nam "trắng tay" ở đấu trường Miss Grand International.

Trước đó, trong quá trình "chinh chiến" ở Thái Lan, Yến Nhi cũng vướng ồn ào về phát ngôn, ứng xử khiến cô không nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả quê nhà từ đó lép vế trong các cuộc đua về bình chọn.

Yến Nhi gây thất vọng khi không đạt thành tích gì tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GRANDTV

Mỹ nhân đăng quang Miss Grand International 2025 là ai?

Kết quả Emma Mary Tiglao đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 không gây quá nhiều bất ngờ bởi người đẹp này đã có màn thể hiện nổi trội ngay từ những ngày đầu nhập cuộc. Mỹ nhân 9X sở hữu gương mặt mang những đường nét sắc sảo, thu hút cùng thần thái quyến rũ bên cạnh thân hình nóng bỏng với chiều cao 1,75 m. Cô ghi điểm với lối trình diễn tự tin, gợi cảm bên cạnh khả năng hoạt ngôn, ứng xử khéo léo. Bên cạnh đó, Tiglao nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả quê nhà.

Emma Mary Tiglao được nhiều khán giả tán dương trong phần thi ứng xử ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GRAND TV

Ở đêm chung kết, Emma Mary Tiglao không chỉ phô diễn thế mạnh hình thể, trình diễn mà còn được đánh giá cao bởi phần thuyết trình lưu loát bằng tiếng Anh. Ở vòng ứng xử, ban tổ chức đặt vấn đề nạn lừa đảo trực tuyến, buôn người đang trở thành mối đe dọa quốc tế và đưa ra câu hỏi: "Theo bạn, hình phạt nào có thể giúp triệt phá hiệu quả các đường dây tội phạm này?".

Tiglao trả lời: "Là một người thường đưa tin về những câu chuyện như thế này, tôi thực sự muốn sử dụng sức mạnh của sự cân bằng để thúc đẩy mọi người được giáo dục và nâng cao nhận thức, từ đó không trở thành nạn nhân của bọn lừa đảo. Bên cạnh đó, chúng ta cần sự hỗ trợ từ chính quyền để tăng cường hệ thống tư pháp, đưa những kẻ lừa đảo nhận hình phạt thích đáng và chịu trách nhiệm cho những hành vi của chúng. Tôi hy vọng một ngày nào đó, chúng ta có thể sống trong một thế giới hòa bình, nơi mà không có ai cần phải lừa lọc người khác chỉ để sống sót".

Cận cảnh nhan sắc tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế ẢNH: MGI

Emma Mary Tiglao ở đêm bán kết Miss Grand International 2025 ẢNH: MGI

Emma Mary Tiglao sinh năm 1994, theo học ngành du lịch tại quê nhà Philippines và hoạt động với vai trò người mẫu, MC. Đặc biệt, người đẹp này là gương mặt quen thuộc tại các cuộc thi nhan sắc trong nước lẫn quốc tế. Cô từng tham gia Miss World Philippines 2015, Binibining Pilipinas 2019, Hoa hậu Liên lục địa 2019… nhưng thành tích chưa thực sự nổi trội. Năm 2025, Emma Tiglao ghi danh tại Miss Grand Philippines và giành chiến thắng, chính thức đại diện nhan sắc quê nhà tại mùa Miss Grand International mới nhất.

Trước Emma Mary Tiglao, Christine Juliane Opiaza là người đẹp Philippines đầu tiên nhận danh hiệu Miss Grand International. Tháng 6.2025, Opiaza được trao lại vương miện sau khi Rachel Gupta (Ấn Độ) mâu thuẫn với ban tổ chức và chấm dứt vai trò hoa hậu khi mới đi được nửa nhiệm kỳ.