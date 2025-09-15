Nhan sắc đời thường của cô gái đăng quang Miss Grand Vietnam 2025

Tối 14.9 chung kết Miss Grand Vietnam 2025 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam khép lại với chiến thắng thuộc về Nguyễn Thị Yến Nhi. Kết quả này không gây bất ngờ cho khán giả bởi cô được đánh giá là ứng viên sáng giá cho vương miện hoa hậu. Người đẹp được dân mạng nhận xét có màn trình diễn tự tin, bản lĩnh trên sân khấu, từ catwalk cho tới ứng xử. Sau đêm chung kết, thông tin về tân hoa hậu được cộng đồng mạng quan tâm.

Nguyễn Thị Yến Nhi sinh năm 2004, đến từ Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ), sở hữu chiều cao 1,72 m, số đo ba vòng 81-64-92. Cô là sinh viên năm 3 ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại Trường đại học Văn Hiến. Tân hoa hậu sở hữu gương mặt cá tính, đường nét sắc sảo.

Ảnh đời thường của người đẹp chiến thắng Miss Grand Vietnam 2025

Từ thời điểm ghi danh Miss Grand Vietnam 2025, Nguyễn Thị Yến Nhi đã được đánh giá là ứng viên tiềm năng cho vương miện hoa hậu khi sở hữu vóc dáng quyến rũ, khả năng catwalk cuốn hút, phong thái tự tin Ảnh: FBNV

Cô gái đến từ Đắk Lắk từng tham gia Miss Grand Vietnam 2024 và dừng chân ở top 15 Miss Grand Vietnam 2024. Trở lại mùa giải 2025, Yến Nhi cho thấy sự chỉn chu, trưởng thành qua từng vòng thi. Cô gây ấn tượng tại các phần thi phụ như Grand Voice Award và Grand Heat, được đánh giá cao về hình thể và phong thái trình diễn

"Tôi không chỉ xem đây là một sân chơi sắc đẹp mà còn là hành trình để tôi kể câu chuyện của mình, một cô gái xuất thân từ miền Trung, luôn nỗ lực học tập, làm việc và đam mê quảng bá văn hóa dân tộc. Tôi hy vọng có thể truyền cảm hứng đến các bạn trẻ rằng chỉ cần đủ quyết tâm, bạn hoàn toàn có thể bước ra ánh sáng và tạo nên giá trị riêng cho mình", Yến Nhi chia sẻ

Trái ngược với vẻ lộng lẫy, sắc sảo trên sân khấu, Yến Nhi ngoài đời toát lên sự thân thiện, gần gũi. Tân hoa hậu thường chọn phong cách giản dị, dễ ứng dụng trong đời sống hằng ngày

Trên trang cá nhân, người đẹp 10X thoải mái cập nhật về công việc và những khoảnh khắc đời thường của mình. Cô theo đuổi phong cách nữ tính, quyến rũ, chuộng các thiết kế giúp tôn lên lợi thế về sắc vóc, phù hợp xu hướng của giới trẻ Ảnh: FBNV

Yến Nhi sở hữu gương mặt hài hòa, thon gọn với những đường nét khá rõ ràng. Khi trang điểm đậm, cô toát ra vẻ sắc sảo, cá tính, còn khi để mộc hoặc trang điểm nhẹ nhàng thì lại gợi sự tươi trẻ

Nhờ sắc vóc ấn tượng, Yến Nhi đắt sô làm người mẫu ảnh, thỉnh thoảng trình diễn thời trang cho một số nhà thiết kế Ảnh: FBNV

Người đẹp cũng không ngại biến hóa nhiều phong cách thời trang khác nhau. Có lúc cô diện trang phục cá tính, khi lại dịu dàng, tươi trẻ với áo sơ mi và quần jeans, lúc khác thì gợi cảm, hiện đại với váy ôm tôn dáng

Người đẹp Đắk Lắk khoe vẻ đẹp trong trẻo với trang phục đơn giản, tôn lên nét thanh xuân ở tuổi 21. Nụ cười tươi giúp cô ghi điểm trong khoảnh khắc đời thường Ảnh: FBNV

Nữ sinh Trường đại học Văn Hiến được nhận xét là con ngoan trò giỏi với thành tích học tập tốt, năng nổ hoạt động ngoại khóa Ảnh: FBNV