Nhan sắc đời thường của cô gái đăng quang Miss Grand Vietnam 2025

Nguyễn Thị Yến Nhi vượt qua 34 thí sinh để giành vương miện Miss Grand Vietnam 2024, trong đêm chung kết diễn ra tối 14.9 tại TP.HCM. Người đẹp sinh năm 2004 sở hữu gương mặt cá tính, vóc dáng quyến rũ.
Tối 14.9 chung kết Miss Grand Vietnam 2025 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam khép lại với chiến thắng thuộc về Nguyễn Thị Yến Nhi. Kết quả này không gây bất ngờ cho khán giả bởi cô được đánh giá là ứng viên sáng giá cho vương miện hoa hậu. Người đẹp được dân mạng nhận xét có màn trình diễn tự tin, bản lĩnh trên sân khấu, từ catwalk cho tới ứng xử. Sau đêm chung kết, thông tin về tân hoa hậu được cộng đồng mạng quan tâm.
Nguyễn Thị Yến Nhi sinh năm 2004, đến từ Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ), sở hữu chiều cao 1,72 m, số đo ba vòng 81-64-92. Cô là sinh viên năm 3 ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại Trường đại học Văn Hiến. Tân hoa hậu sở hữu gương mặt cá tính, đường nét sắc sảo.
Ảnh đời thường của người đẹp chiến thắng Miss Grand Vietnam 2025
Bình luận (0)