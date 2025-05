Mỹ nhân 'Playboy' Pamela Anderson giải thích về mái tóc gây tranh cãi

"Với Met Gala năm nay, tôi muốn chọn một diện mạo mạnh mẽ, can đảm và có chủ đích, phù hợp với chủ đề của đêm tiệc là bứt phá mạnh mẽ", Pamela Anderson chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Who What Wear, được công bố hôm 15.5.

Từ biểu tượng gợi cảm đến hình mẫu của sự tự do

Ngôi sao phim Baywatch, năm nay 58 tuổi, đã thể hiện tinh thần của chủ đề "Superfine: Tailoring Black Style" bằng mái tóc táo bạo và bộ đầm đính đá lấp lánh của nhà mốt Tory Burch.

"Tôi tin rằng thế giới này cần nhiều hơn sự hiện diện của những chiến binh mang vẻ đẹp nữ tính và đây là một đóng góp nhỏ bé của tôi cho điều đó. Đẹp vốn là khái niệm mang tính chủ quan. Tôi chỉ đơn giản là muốn thể hiện nhiều hơn điều đó", Pamela Anderson nhấn mạnh rằng kiểu tóc của cô không nhằm mục đích gây tranh cãi mà chỉ muốn thể hiện cá tính ở một khía cạnh mới.

Pamela Anderson đã cắt tóc bob ngắn với phần mái ngố để tôn vinh chủ đề của Met Gala năm nay Ảnh: FilmMagic

Cựu người mẫu Playboy tiết lộ rằng mái tóc dài màu vàng quen thuộc của cô thực chất đã được cắt ngắn ngang vai từ một vài dự án trước đó. Tuy nhiên, cô cho biết diện mạo tại Met Gala lần này cũng là một lời tri ân thầm lặng tới các nữ diễn viên mà cô yêu thích trong phim của đạo diễn Ingmar Bergman, đặc biệt là hai minh tinh Bibi Andersson và Liv Ullmann trong tác phẩm kinh điển Persona.

Ngôi sao phim Last Showgirl đã ngừng trang điểm trong những năm gần đây Ảnh: Instagram pamelaanderson

Trung thành với phong cách mặt mộc suốt thời gian gần đây, Pamela Anderson tiếp tục giữ vẻ đẹp tự nhiên tại Met Gala 2025. Gương mặt cô chỉ được điểm nhẹ chút màu hồng và sắc tố tự nhiên, giữ trọn thần thái rạng rỡ mà không cần đến lớp trang điểm cầu kỳ.

Quyết định nói không với trang điểm của mỹ nhân U.60 được xem là biểu tượng cho sự mạnh mẽ và tinh thần chấp nhận bản thân, vượt lên mọi chuẩn mực áp đặt về vẻ đẹp Ảnh: Instagram pamelaanderson

Trong hàng loạt sự kiện gần đây, biểu tượng gợi cảm của thập niên 1990 luôn xuất hiện với làn da mộc, chỉ điểm nhẹ chút màu má và son dưỡng, để lộ trọn vẹn vẻ đẹp lão hóa tự nhiên.

Chia sẻ với The Sunday Times, Pamela Anderson cho biết quyết định này không chỉ là lựa chọn thẩm mỹ mà còn là một tuyên ngôn cá nhân: "Tôi muốn được là chính mình, không lớp hóa trang, không chỉnh sửa, không giả tạo. Đó là sự tự do".