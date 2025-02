Pamela Anderson tiết lộ số tiền được trả để tham dự tiệc sinh nhật của Donald Trump

"Thật buồn khi ông ấy phải thuê người đến dự tiệc sinh nhật của mình", MC Jimmy Kimmel nói đùa sau khi nghe số tiền mà Pamela Anderson kiếm được từ sinh nhật ông Donald Trump.

Ngôi sao phim The Last Showgirl dự chương trình Jimmy Kimmel Live vào tối 31.1 để nói về bộ phim được giới phê bình đánh giá cao của cô, trước khi Kimmel nhắc đến mong muốn của ông Donald Trump muốn biến Canada thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ.

"Khi bạn là người mẫu Playboy, họ sẽ trả cho bạn 500 USD một ngày để có thể đi bất cứ đâu. Thế nên tôi được thuê vào thời điểm đó để đến dự tiệc sinh nhật", Anderson nhớ lại.

Trong cuộc trò chuyện, Anderson và Kimmel cũng thảo luận về bộ phim được giới phê bình đánh giá cao mà cô đóng chính là The Last Showgirl.

Pamela Anderson vào vai Shelly Gardner trong phim The Last Showgirl

Vai diễn của Anderson được gọi là "sự trở lại màn bạc" khiến Kimmel phải tự hỏi liệu bộ phim có "làm mới" cô về mặt diễn xuất hay không.

Pamela Anderson là người Canada và sống tại thị trấn nhỏ Ladysmith ở British Columbia. Ngoài đóng phim, làm người mẫu, cô còn là tác giả của nhiều sách dạy nấu ăn như Love You: Recipes from the Heart (2024). Cô dự định tổ chức chương trình nấu ăn Pamela's Cooking with Love vào cuối năm 2025. Pamela Anderson có vẻ không mấy hài lòng với ý tưởng của ông Donald Trump khi ông muốn sáp nhập Canada vào Mỹ.