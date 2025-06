'Mỹ nhân Sài thành' Khánh My ra sao sau 3 năm ở ẩn?

Khánh My sở hữu vẻ ngoài sắc sảo khi bước sang tuổi 34. Thời gian qua, cô chọn cuộc sống kín tiếng, ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí Ảnh: NVCC

Hiếm hoi tham gia sự kiện của showbiz, Khánh My chọn trở lại sàn diễn trong bộ sưu tập Ảo ảnh của nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu, thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2025. Người đẹp 9X diện áo dài được đính kết ngọc trai, gây ấn tượng bởi những bước catwalk uyển chuyển dù khá lâu mới tái xuất với vai trò người mẫu.

Khánh My chia sẻ khi nhà thiết kế thân thiết ngỏ lời mời, cô gác lại công việc kinh doanh để tham gia, nhằm ủng hộ cho người anh mình yêu quý. Diễn viên phim Cuối đường băng tâm sự: “Lúc nào lên sàn diễn tôi cũng hạnh phúc và hừng hực lửa nghề như ngày đầu".

Khánh My nhận lời tái xuất sàn diễn vì mối quan hệ thân thiết với nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu. Người đẹp không đặt nặng chuyện vị trí khi trình diễn Ảnh: NVCC

Người đẹp 9X chia sẻ thêm trong suốt những năm làm nghề, cô chưa từng phân biệt vị trí khi trình diễn. Với Khánh My thì “được diễn với các chị em đã là niềm vui và nhận được lời mời của nhà thiết kế đã là niềm vinh hạnh”. Cô thẳng thắn: “Mọi người thường muốn mình phải có vị trí mở màn hay vedette khi có tên tuổi nhưng tôi nghĩ một bộ sưu tập cần rất nhiều sự cộng hưởng của các người mẫu khác để làm nổi bật các thiết kế. Thế nên, vị trí nào cũng đáng trân trọng”.

Khánh My ra sao trước khi tái xuất?

Khoảng thời gian 3 năm qua, Khánh My gần như ở ẩn. Cô chuyên tâm vào các hoạt động kinh doanh và rèn luyện bản thân. Ngoài ra, người đẹp còn dành thời gian tham gia khóa học diễn xuất của nhà sản xuất Kathy Uyên vì muốn trau dồi thêm kỹ năng. Cô cũng duy trì thói quen tập luyện thể thao và đọc sách để nạp thêm nhiều kiến thức mới và duy trì năng lượng sống tích cực. Hiện tại, Khánh My đang cố gắng tập ăn chay và dự định chuyển sang chế độ chay trường.

Trong giai đoạn ở ẩn, diễn viên Mỹ nhân Sài thành dành thời gian trau dồi các kỹ năng. Cô vừa hoàn thành xong khóa diễn xuất tại học viện của nhà sản xuất Kathy Uyên Ảnh: FBNV

Khánh My tâm sự: “My nhận ra ăn chay rất tốt cho sức khỏe và cuộc sống của mình. Ban đầu có thể khó khăn nhưng mình tin mình sẽ làm được. My cũng muốn từ bản thân lan tỏa năng lượng tốt để các bạn trẻ có lối sống xanh, tự tạo sức đề kháng trước những vấn đề phức tạp trong cuộc sống dẫn đến chứng trầm cảm và nhiều triệu chứng tâm lý khác”.

Từng nổi tiếng qua nhiều phim như Mỹ nhân Sài thành, Váy hồng tầng 24, Tình xuyên biên giới… tuy nhiên, Khánh My lại gây bất ngờ khi đột ngột gác lại hào quang cho những mục tiêu khác của cuộc sống. Khi được hỏi có tiếc khi đang trên đỉnh cao nổi tiếng lại bất ngờ vắng bóng, Khánh My chia sẻ: “Đôi khi, chính My cảm thấy có những năm sống chậm, không bon chen showbiz lại tốt cho bản thân. Những ngày tháng tự rèn luyện kỷ luật để bản thân thấy mình cần gì, muốn gì và làm được gì cho chính mình và xã hội. Hào quang và sự nổi tiếng đúng thời điểm, hữu duyên thì lại đến khi mọi thứ ở bản thân mình sẵn sàng và hội tụ đủ để tỏa sáng”.