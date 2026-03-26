'Mỹ nhân số 1 Đài Loan' khoe sắc rạng rỡ sau tin đồn gây hoang mang

Lâm Chí Linh khoe nhan sắc rạng rỡ, tươi trẻ ở tuổi ngoài 50 tại sự kiện hôm 25.3 ẢNH: HK01

Theo HK01, Lâm Chí Linh xuất hiện tại sự kiện của một thương hiệu cao cấp ở Hồng Kông vào hôm 25.3. Trái với những lo lắng từ người hâm mộ, mỹ nhân 52 tuổi nổi bật trước ống kính với phong cách thanh lịch, nữ tính cùng vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp vốn có. Thần thái rạng rỡ, tươi tắn của siêu mẫu xứ Đài phần nào xóa tan nghi vấn cô đang gặp vấn đề sức khỏe.

"Siêu mẫu số 1 Đài Loan" hiện định cư lâu dài tại Nhật Bản cùng gia đình nhỏ. Mới đây, cô hiếm hoi trở về Đài Loan dự một sự kiện từ thiện. Sau đó, sao phim Đại chiến Xích Bích bị bắt gặp âm thầm đến một bệnh viện hàng đầu xứ Đài và ở lại suốt nhiều tiếng đồng hồ mới rời đi. Động thái của mỹ nhân 7X khiến người hâm mộ hoang mang, làm dấy lên những đồn đoán rằng sức khỏe của cô đang bất ổn. Dù phía quản lý của nghệ sĩ phản hồi rằng cô chỉ kiểm tra sức khỏe định kỳ và kêu gọi mọi người không cần lo lắng nhưng những lời bàn tán xôn xao vẫn lan truyền thời gian qua.

Cuộc sống bận rộn của Lâm Chí Linh

Lâm Chí Linh vẫn xinh đẹp, tràn đầy năng lượng dù vừa phải quay cuồng với lịch trình làm việc dày đặc, vừa chăm sóc gia đình ẢNH: INSTAGRAM NV

Vài tháng trước, Lâm Chí Linh được nhìn thấy đang quay phim cổ trang ở Hoành Điếm (Trung Quốc), đánh dấu lần tái xuất màn ảnh sau nhiều năm. Nữ diễn viên tiết lộ vai diễn lần này mình sẽ mang đến một hình ảnh hoàn toàn khác.

Khi được hỏi cách cân bằng giữa gia đình, sự nghiệp và hoạt động cộng đồng, Lâm Chí Linh thừa nhận đó là điều không hề dễ dàng với phụ nữ. Siêu mẫu xứ Đài cho biết cô tự đặt cho mình một chiếc công tắc. "Khi làm việc, tôi sẽ bật công tắc lên và dồn 100% cho công việc. Tôi cho rằng chỉ khi tập trung cao độ, bạn mới có thể làm tốt mọi thứ. Khi rời khỏi ánh đèn hào nhoáng, tôi sẽ tắt chiếc công tắc đó, dành trọn 24 giờ cho con cái và gia đình. Như vậy sẽ giúp tôi tìm được sự cân bằng tốt hơn, toàn tâm toàn ý làm mọi việc hết sức có thể", bà mẹ một con chia sẻ.

Gia đình nhỏ của Lâm Chí Linh và chồng Nhật ẢNH: INSTAGRAM NV

Bên cạnh đó, Lâm Chí Linh bộc bạch rằng cô vô cùng biết ơn với những gì đang có sau hành trình dài đã qua và muốn được đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng. Hiện, nữ nghệ sĩ đang thực hiện các khóa học về sức khỏe tâm lý dành cho trẻ em, thanh thiếu niên. Cô hy vọng vấn đề chăm sóc sức khỏe tinh thần sẽ được chú trọng hơn nữa trong môi trường giáo dục.

Về bí quyết để luôn giữ được sự tự tin, điềm đạm và thanh lịch, Lâm Chí Linh chia sẻ ngoài việc duy trì thói quen vận động, ăn uống lành mạnh và giữ tinh thần tích cực, điều quan trọng nhất với cô là xây dựng "sức mạnh nội tâm". Nữ siêu mẫu giải thích: "Quản lý cảm xúc, cũng như có dũng khí giải quyết khó khăn khi đối mặt thử thách - đó đều là sức mạnh bên trong mỗi người. Trải qua những điều này, người phụ nữ nào cũng có thể giữ được trạng thái tốt cho mình. Và điều quan trọng là bạn đừng từ bỏ! Đừng từ bỏ!".

Siêu mẫu hàng đầu Đài Loan vẫn được săn đón nồng nhiệt ở tuổi ngoài 50 ẢNH: INSTAGRAM NV

Lâm Chí Linh sinh năm 1974, cô thành công với vai trò người mẫu và được mệnh danh là "siêu mẫu đắt giá nhất Đài Loan" hay "mỹ nhân số 1 Đài Loan". Cô nhiều năm liền xuất hiện trong danh sách những người mẫu được trả lương cao nhất xứ Đài. Ngoài ra, người đẹp còn ghi dấu ấn trên màn ảnh với các bộ phim như: Đại chiến Xích Bích, Thích Lăng, Điệp vụ tuyệt mật, Tây Du Ký: Nữ nhi quốc…

Năm 2019, Lâm Chí Linh kết hôn với nam ca sĩ Akira sau đó chuyển sang Nhật sống cùng gia đình chồng. Đầu năm 2022, cặp đôi thông báo đón con trai đầu lòng. Mỹ nhân 7X từng chia sẻ bản thân trải qua quãng thời gian trầm cảm sau sinh và may mắn có ông xã đồng hành, giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn. Sau khi lập gia đình, sinh con, Lâm Chí Linh vẫn chăm chỉ hoạt động giải trí, đắt show quảng cáo, sự kiện. Ngôi sao 52 tuổi thường xuyên di chuyển giữa Nhật Bản - Đài Loan cũng như nhiều nơi khác để làm việc.