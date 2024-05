Mỹ nhân TVB Cao Hải Ninh hé lộ tình trạng sức khỏe

Cao Hải Ninh tiết lộ sức khỏe của bản thân không có gì đáng quan ngại INSTAGRAM NV

Gần đây, Cao Hải Ninh khiến người hâm mộ hoang mang khi tiết lộ cô phát hiện một số u lạ ở cổ đồng thời phải nhập viện song không tiết lộ bệnh tình. Theo HKet, trả lời phỏng vấn cách đây ít ngày, nữ diễn viên 37 tuổi cho biết lịch trình ngày càng bận rộn ảnh hưởng đến sức khỏe và phải nhập viện vào tháng trước. Người đẹp kể vấn đề mà bản thân gặp phải: "Mọi chuyện đến bất ngờ. Khi tôi vừa quay xong một tập của Memories Beyond Horizon và đang trên một chuyến bay, tôi xoa bóp cổ thì đột nhiên cảm thấy trên cổ có một khối u lớn. So với hiện tại, cục u đó lớn hơn rất nhiều lúc tôi mới phát hiện ra nó. Tôi thực sự sợ hãi. Tôi tiếp tục sờ dọc cổ và phát hiện thêm hai cục u to và cứng, rất đau khi ấn vào chúng".



Không lâu sau, cô đã chia sẻ lên trang cá nhân tình trạng bất ổn của mình và nhờ người hâm mộ tư vấn nên thăm khám ở đâu rồi nhanh chóng nhập viện. Người đẹp phim Nữ hoàng tin tức chia sẻ qua quá trình kiểm tra may mắn là tình trạng của cô không quá nghiêm trọng. "Tình trạng của tôi đã cải thiện rất nhiều kể từ đó và bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi các cục u. Chúng vẫn còn trên cổ tôi và có thể sẽ mất một thời gian để điều trị. Bác sĩ cũng khuyên tôi nghỉ ngơi nhiều hơn", nữ diễn viên TVB chia sẻ.

Mỹ nhân 37 tuổi sớm trở lại với công việc. Gần đây, cô gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện cùng đàn chị Dương Di (Dương Thiến Nghiêu)

Ngoài ra, Cao Hải Ninh tâm sự thời gian qua cô có lịch trình dày đặc và bị căng thẳng, lo lắng vì tình hình sức khỏe bất ổn. Đó cũng là lý do chứng rụng tóc từng mảng của cô tái phát. Trước đó, sao phim Sát thủ từng được chẩn đoán mắc chứng Alopecia areata (rụng tóc từng mảng) vào năm 2011 và 2017. "Trước đây tôi từng bị chứng rụng tóc này hai lần. Gần đây, tôi lại gặp tình trạng tương tự và hiểu rằng nó đến từ việc quá căng thẳng nên cần tìm thời gian rảnh để đến bệnh viện kiểm tra. May mắn là đoàn phim rất tốt bụng cho tôi nghỉ vài ngày để đi bệnh viện", nghệ sĩ 8X cho hay.

Lần nhập viện gần đây cũng khiến Cao Hải Ninh ý thức việc giữ gìn, chăm sóc bản thân tốt hơn. "Sức khỏe là nền tảng của sự chăm sóc và nỗ lực. Các bạn đừng lơ là sức khỏe như tôi nhé. Nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt. Đừng để những người xung quanh bạn phải lo lắng. Chỉ có một cơ thể khỏe mạnh, bạn mới có thể tiến xa hơn và thực hiện những giấc mơ lớn hơn. Chúng ta hãy luôn khỏe mạnh nhé", ngôi sao TVB từng nhắn nhủ đến người hâm mộ.

Tên tuổi Cao Hải Ninh nâng tầm đáng kể sau thành công của Nữ hoàng tin tức đóng cùng Xa Thi Mạn. Từ đầu năm đến nay, người đẹp quay cuồng với lịch làm việc dày đặc, cô liên tục tham gia các chương trình tạp kỹ, quảng cáo, dự sự kiện đồng thời bận rộn với dự án phim mới

Theo HK01, sau thời gian nằm viện, nghỉ ngơi, Cao Hải Ninh đã nhanh chóng trở lại với guồng quay công việc. Hiện người đẹp đang tất bật quay phim mới Võ lâm đồng thời tham gia các sự kiện tại Hồng Kông lẫn đại lục. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ những hình ảnh tích cực, tràn đầy năng lượng, bày tỏ niềm hứng khởi khi được tất bật với công việc.