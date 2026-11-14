Mỹ nhân TVB Trần Tú Châu vang bóng một thời giờ ra sao?

Mới đây, những hình ảnh đời thường của Trần Tú Châu thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Ở tuổi 68, nữ diễn viên được bắt gặp xuất hiện với gương mặt rạng rỡ khi thoải mái thưởng thức bữa ăn cùng bạn bè. Dáng vẻ giản dị và tươi tắn của bà khiến nhiều khán giả nhớ lại hình ảnh về một mỹ nhân đình đám một thời của màn ảnh Hồng Kông. Tuy nhiên, đằng sau cuộc sống bình yên ấy là câu chuyện đời tư từng gây xôn xao làng giải trí suốt nhiều năm.

Trần Tú Châu là gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả yêu thích phim truyền hình Hồng Kông, đặc biệt trong giai đoạn phát triển rực rỡ của TVB Ảnh: Chụp màn hình phim Thâm cung nội chiến

Hào quang tại TVB và những ngã rẽ đời tư

Trần Tú Châu bước chân vào làng giải trí sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1979. Dù không lọt vào top 3, bà vẫn được TVB chú ý và ký hợp đồng. Trong thập niên 1980, nữ diễn viên nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật của nhà đài. Năm 1984, bà đóng vai Nhậm Doanh Doanh trong Tiếu ngạo giang hồ, hợp tác cùng Châu Nhuận Phát.

Sau đó, Trần Tú Châu tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều vai diễn trong Lục Tiểu Phụng truyền kỳ, Anh hùng xạ điêu, Tuyết sơn phi hồ, Phong thần bảng và Tây du ký phiên bản của Trương Vệ Kiện. Đặc biệt, vai Hoàng hậu trong Thâm cung nội chiến giúp bà khẳng định khả năng diễn xuất với hình tượng người phụ nữ quyền lực, bề ngoài điềm đạm nhưng đầy mưu mô toan tính. Về sau, bà còn được khán giả gọi là một trong những gương mặt chuyên trị vai người mẹ của TVB.

Dù sự nghiệp từng đạt đến đỉnh cao, đường tình duyên của Trần Tú Châu lại gặp nhiều trắc trở. Khi đang nổi tiếng, bà hẹn hò với Lâm Chí Hoa, con trai một doanh nhân kinh doanh sòng bạc tại Malaysia. Vì tình yêu, nữ diễn viên tạm ngừng đóng phim, sang Malaysia mở nhà hàng kinh doanh ẩm thực Tứ Xuyên. Tuy nhiên, công việc kinh doanh không thuận lợi, mối quan hệ tình cảm cũng tan vỡ. Khi trở lại Hồng Kông, vị trí nữ chính của bà đã được thay thế bởi những gương mặt trẻ. Trần Tú Châu chấp nhận bắt đầu lại với các vai phụ. Trước đó, bà từng đính hôn khi chưa đầy 18 tuổi nhưng chủ động hủy hôn sau khi gia nhập làng giải trí. Nữ diễn viên cũng từng vướng tin đồn tình cảm với tài tử Thạch Tu, song cả hai đều không xác nhận.

Lựa chọn làm mẹ đơn thân và cuộc sống bình yên bên con trai

Năm 1999, ở tuổi 41, Trần Tú Châu bất ngờ sinh con trai tại Mỹ khi chưa kết hôn. Đứa trẻ mang họ mẹ, trong khi danh tính cha ruột chưa từng được bà công khai. Sự việc từng trở thành đề tài gây xôn xao truyền thông Hồng Kông. Trong một chương trình, khi được Trịnh Du Linh hỏi trực tiếp về cha đứa trẻ, nữ diễn viên vẫn kiên quyết giữ im lặng.

Bà cho rằng việc tiết lộ danh tính người đàn ông ấy không thực sự cần thiết. Thậm chí, theo những chia sẻ được thuật lại, con trai bà cũng không biết rõ cha ruột của mình là ai. Trần Tú Châu từng thừa nhận đã trải qua thời gian dài đấu tranh tâm lý trước khi quyết định làm mẹ đơn thân. Để vừa chăm sóc con vừa duy trì sự nghiệp, bà thường dành nửa năm ở Mỹ và nửa năm trở về Hồng Kông đóng phim kiếm tiền. Không có chồng bên cạnh, mẹ ruột qua đời từ sớm, nữ diễn viên phải tự mình xoay xở với việc nuôi dạy con. Con trai bà sau này theo học tại Đại học Nam California, rồi trở về Hồng Kông làm việc trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư.

Tháng 6.2021, Trần Tú Châu chính thức thông báo rời TVB sau hơn 40 năm gắn bó. Bộ phim cổ trang Nhất tiếu độ phàm gian trở thành tác phẩm cuối cùng của nữ diễn viên tại nhà đài. Khi ấy, bà chia sẻ rằng sau nhiều thập kỷ cống hiến, đã đến lúc bản thân nghỉ ngơi và tìm kiếm những trải nghiệm mới. Bà nhấn mạnh lời chia tay không đồng nghĩa với sự kết thúc mà chỉ là khởi đầu cho một giai đoạn khác của cuộc đời. Sau khi rời TVB, Trần Tú Châu giảm đáng kể lịch trình làm việc nhưng không từ bỏ diễn xuất, thỉnh thoảng nhận lời tham gia các dự án.

Ở tuổi U.70, bà chủ yếu dành thời gian du lịch, leo núi, chơi thể thao và gặp gỡ bạn bè như Mễ Tuyết, Trương Khả Di và Tuyên Huyên, đồng thời đi lại giữa Hồng Kông, Mỹ và Canada. Bà cũng thường xuyên chia sẻ và cập nhật cuộc sống trên các nền tảng mạng xã hội. Tháng 10.2026, nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh mừng sinh nhật cùng món quà đặc biệt tái hiện những vai diễn kinh điển bằng mô hình lắp ghép lego do con trai tặng. Cuộc sống thoải mái, ít áp lực của bà được truyền thông Hồng Kông mô tả là giai đoạn "bán nghỉ hưu".