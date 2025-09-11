Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Mỹ nhân Venezuela đau đớn vì bị lộ clip nóng, tố bạn trai cũ là thủ phạm

Thanh Chi
Thanh Chi
11/09/2025 15:56 GMT+7

Isabella Ladera tố bạn trai cũ là kẻ đứng sau vụ clip nóng của cô bị phát tán. Mỹ nhân Venezuela gọi đây là sự phản bội tàn nhẫn nhất với mình.

Mỹ nhân Venezuela suy sụp, tố bạn trai cũ phát tán clip nóng - Ảnh 1.

Isabella Ladera suy sụp vì bị lộ clip nóng, tố bạn trai là thủ phạm

ẢNH: AFP

Theo People hôm 11.9, Isabella Ladera tố bạn trai cũ tên Beéle đã phát tán clip nóng của cô mà không có sự đồng ý của người đẹp. Người đẹp 26 tuổi chia sẻ trong bài đăng Instagram mới đây: "Một khoảnh khắc riêng tư, thân mật đã bị rò rỉ mà không có sự đồng ý của tôi. Đây là một trong những sự phản bội tàn nhẫn nhất mà tôi từng trải qua".

Isabella Ladera cho biết video chỉ nằm trong tay hai người là cô và bạn trai cũ. "Người kia đã nói dối tôi ngay từ đầu, người đã chứng kiến tôi phải chịu hậu quả đau đớn vì anh ta nhưng vẫn không bao giờ đứng ra bảo vệ tôi", cô chia sẻ trong bài viết được đăng lên trang cá nhân. Mỹ nhân người Venezuela cũng nhấn mạnh vụ việc đã xâm phạm đến quyền riêng tư của cô đồng thời làm tổn thương nhân phẩm, danh dự của người đẹp và gây ra nỗi đau to lớn cho cô cũng như gia đình.

Mỹ nhân Venezuela suy sụp, tố bạn trai cũ phát tán clip nóng - Ảnh 2.

Isabella Ladera chia sẻ vụ việc phát tán video nhạy cảm gây nhiều đau đớn cho cô và gia đình

ẢNH: AFP

Người đẹp sinh năm 1999 gọi đoạn băng là một hình thức bạo lực đối với phụ nữ. "Tôi không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người duy nhất. Tôi không phải là người phải xấu hổ trong chuyện này. Nỗi xấu hổ thuộc về kẻ đã phản bội tôi. Tôi ở đây, đứng thẳng, ngẩng cao đầu. Vì chính mình. Vì gia đình của mình. Và vì tất cả những phụ nữ từng là nạn nhân của một kẻ tự luyến", cô bày tỏ.

People cho biết nhóm luật sư của Isabella Ladera cũng đưa ra tuyên bố chính thức, bác bỏ cáo buộc rằng người đẹp 9X này tự phát hành đoạn clip nóng như một kế hoạch nhằm gây sự chú ý. Một phần của tuyên bố đề cập: "Isabella Ladera, thông qua đội ngũ pháp lý của mình, sẽ thực hiện mọi hành động pháp lý và hình sự phù hợp để đảm bảo rằng các sự kiện được điều tra, những người chịu trách nhiệm được xác định và các hình phạt tương ứng được áp dụng".

Bạn trai cũ Isabella Ladera phủ nhận tung clip nóng

Mỹ nhân Venezuela suy sụp, tố bạn trai cũ phát tán clip nóng - Ảnh 3.

Thông qua luật sư, người đẹp 26 tuổi muốn theo đuổi vụ việc đến cùng để thủ phạm phải chịu hình phạt thích đáng. Trong khi đó, bạn trai cũ của cô phủ nhận phát tán clip nóng

ẢNH: INSTAGRAM NV

Trước thông tin được Isabella Ladera công khai, Beéle (22 tuổi), đăng một tuyên bố từ đội ngũ luật sư của mình. "Chúng tôi kiên quyết phản đối hành vi phát tán trên mạng xã hội và các nền tảng kỹ thuật số một đoạn video nhạy cảm xâm phạm quyền riêng tư và nhân phẩm của những người liên quan", luật sư của nam ca sĩ người Colombia viết. Phía này cũng khẳng định: "Điều quan trọng là phải làm rõ rằng Beéle không hề tiết lộ tài liệu này hoặc tham gia vào việc phát tán nó… Sự nghiệp nghệ thuật và uy tín quốc tế của anh ấy không cho phép anh ấy cần hoặc quan tâm đến những sự kiện như vậy".

Isabella Ladera sinh năm 1999, đến từ Venezuela. Cô là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với tài khoản Instagram có hơn 6,4 triệu người theo dõi. Ladera thu hút nhờ vẻ đẹp sắc sảo, khỏe khoắn cùng thân hình bốc lửa, gây chú ý với các nội dung xoay quanh thời trang, làm đẹp, tập luyện thể thao và phong cách sống. Trong khi đó, Beéle là ca - nhạc sĩ nổi tiếng từ Colombia.

Xem thêm bình luận