Mỹ nhân ‘Vườn sao băng’ lên tiếng về tin đồn nghiện thuốc lá nặng

Chosun đưa tin, xuất hiện với tư cách khách mời trong chương trình trò chuyện Kim Joo Ha's day & night của đài MBN phát sóng vào ngày 18.7 vừa qua, Goo Hye Sun đã có những chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống cũng như sự nghiệp phim ảnh của mình. Đáng chú ý, nữ nghệ sĩ 41 tuổi lần đầu tiên công khai phản hồi về tin đồn "nghiện thuốc nặng" từng gây xôn xao cộng đồng mạng suốt một thời gian dài.

Goo Hye Sun cho biết, tin đồn này thực chất bắt nguồn từ bộ phim điện ảnh đầu tay do cô làm đạo diễn kiêm thủ vai chính. Trong phim có phân cảnh nhân vật phải hút thuốc. Vì là người hoàn toàn không biết hút thuốc ngoài đời thực, ban đầu cô chỉ định bắt chước động tác nhả khói trước ống kính cho qua chuyện.

Tuy nhiên, sau khi xem lại bản dựng, các thành viên trong đoàn đều nhận xét diễn xuất của cô trông rất gượng gạo, thiếu tự nhiên. Nhằm theo đuổi sự chân thực tối đa cho tác phẩm, đoàn phim từng tính đến phương án thay thế bằng một diễn viên biết hút thuốc thực sự. Dẫu vậy, Goo Hye Sun đã chủ động từ chối và quyết định tự mình học cách hút thuốc để giữ lại vai diễn.

"Tôi đã cố tình duy trì thói quen này suốt 10 tháng sau đó. Tôi hút một gói mỗi ngày để các động tác trở thành phản xạ tự nhiên của cơ thể", nữ diễn viên Vườn sao băng thừa nhận.

Chia sẻ của Goo Hye Sun khiến MC Kim Ju Ha và khách mời cùng tham gia là nam nghệ sĩ Moon Se Yoon không khỏi kinh ngạc. Moon Se Yoon đùa rằng: "Đến mức đó thì chắc là chị thích hút thật rồi. Thực ra đâu cần phải ép mình hút tới một gói mỗi ngày, vì ngay cả những người hút thuốc lâu năm cũng thấy lượng thuốc đó là quá nhiều trong một ngày".

Năm 2009, sự nghiệp của Goo Hye Sun bước sang trang mới khi đóng chính trong phim Vườn sao băng ẢNH: CẮT TỪ PHIM VƯỜN SAO BĂNG

Sự thật về bức ảnh 'bắt gặp Goo Hye Sun hút thuốc'



Kể chi tiết hơn về quá trình "tập luyện" đặc biệt này, Goo Hye Sun cho biết giai đoạn đó trùng vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát căng thẳng. Do trường học siết chặt quy định giãn cách, hạn chế tụ tập trực tiếp quá 3 người, nàng "Cỏ" đã phải nhờ đến sự trợ giúp của các hậu bối khóa dưới tại trường đại học qua hình thức gọi video. Cả nhóm 5 người cùng bật camera để hướng dẫn cô từ cách châm lửa cho đến cách hít và nhả khói sao cho chuẩn xác nhất.

Sau khi thuần thục các bước cơ bản, Goo Hye Sun nhận được "bài tập thực tế" từ đàn em: Một mình bước vào phòng hút thuốc công cộng của trường. Cô tâm sự bản thân đã phải lấy rất nhiều dũng cảm để bước vào không gian đó, bởi xung quanh đều là những người hút thuốc thực sự và cô buộc phải thực hành "bấm máy" thật chứ không thể giả vờ.

Chính tần suất ra vào phòng hút thuốc dày đặc đã khiến Goo Hye Sun lọt vào tầm ngắm của các sinh viên trong trường. Không lâu sau, trên Everytime - một ứng dụng cộng đồng ẩn danh nổi tiếng dành cho sinh viên đại học Hàn Quốc đã xuất hiện một bài đăng gây sốt với nội dung: "Bắt gặp Goo Hye Sun hút thuốc ở trường rồi, cô ấy là tay nghiện thuốc nặng đấy".

Thay vì lo lắng, phản ứng của nữ đạo diễn lúc bấy giờ lại vô cùng lạc quan. Cô bật cười nhớ lại: "Khi nhìn thấy bài đăng đó, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu tôi là: "Xem ra việc luyện tập của mình đã thành công rồi". Ngay sau đó, đoàn phim của chúng tôi mới chính thức bấm máy cho phân cảnh ấy".

Ở tuổi 41, Goo Hye Sun không chỉ duy trì sức hút với vai trò diễn viên mà còn khẳng định sự bền bỉ trong vai trò đạo diễn. Kể từ bộ phim ngắn đầu tay The madonna (2010), cô đã liên tục cho ra mắt nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình tự biên tự diễn như Magic, The peach tree, Daughter, Dark tellow... thể hiện cá tính nghệ thuật quyết liệt và nghiêm túc với đam mê của người đẹp sinh năm 1984.