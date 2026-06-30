Diễn viên ‘Vườn sao băng’ kết hôn lần 2 ở tuổi 47

Theo Sohu, ngày 29.6 vừa qua, nam ca sĩ - diễn viên Ngô Kiến Hào khiến người hâm mộ bất ngờ khi tuyên bố tái hôn ở tuổi 47. Trên trang cá nhân, cựu thành viên F4 đăng tải bức ảnh nắm tay đầy ngọt ngào cùng chiếc nhẫn cưới lấp lánh, kèm dòng trạng thái ngắn gọn nhưng ngập tràn hạnh phúc: "Mọi điều tốt đẹp đều đến từ thượng đế". Đông đảo người hâm mộ và đồng nghiệp đồng loạt gửi lời chúc phúc đến tài tử.

Năm 2026 đánh dấu một cột mốc rực rỡ trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống của Ngô Kiến Hào. Bên cạnh việc phát hành sản phẩm âm nhạc cá nhân, anh hiện đang cùng các thành viên F4 là Ngôn Thừa Húc, Châu Du Dân kết hợp với A Tín (Mayday) thực hiện chuyến lưu diễn cháy vé tại nhiều quốc gia.

Đứng trên đỉnh cao sự nghiệp một lần nữa, tài tử xúc động chia sẻ: "Năm 2026 tràn ngập những lời chúc phúc vô tận. Tôi được đứng trên sân khấu yêu thích cùng các anh em, và giờ đây, tôi lại càng may mắn hơn khi có được người quan trọng nhất cuộc đời mình ở bên cạnh".

Trước sự tò mò từ công chúng về danh tính và nhan sắc của tân nương, phía công ty quản lý của Ngô Kiến Hào từ chối chia sẻ sâu hơn: "Chúng tôi vô cùng vui mừng cho anh ấy. Anh ấy rất trân trọng hạnh phúc này. Hy vọng mọi người có thể dành cho cặp đôi một chút không gian riêng".

Ngô Kiến Hào liên tục được mời tham dự các show truyền hình lớn. Năm 2015, nam diễn viên trở thành 1 trong 4 vị giám khảo của chương trình Asia's got talent ẢNH: CẮT TỪ CHƯƠNG TRÌNH ASIA’S GOT TALENT

Quá khứ hôn nhân ồn ào

Trước khi tìm được bến đỗ bình yên hiện tại, Ngô Kiến Hào từng trải qua một cuộc hôn nhân tiêu tốn nhiều giấy mực của báo giới với Thạch Trinh Thiện (Arissa Cheo) - ái nữ của một tập đoàn dầu cọ có tiếng tại Singapore với khối tài sản hàng chục tỉ Đài tệ. Cặp đôi kết hôn vào năm 2013 bằng một đám cưới xa hoa bậc nhất.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này nhanh chóng rạn nứt do bất đồng quan điểm sống. Cả hai từng có khoảng thời gian dài khẩu chiến dữ dội trên mạng xã hội. Đỉnh điểm của cuộc mâu thuẫn được đẩy cao là khi bạn thân của Thạch Trinh Thiện đứng ra vạch trần "5 tội danh" của Ngô Kiến Hào bao gồm: thói trăng hoa, bỏ bê gia đình vào các ngày lễ, nói dối, độc đoán không nhận sai và bắt vợ tự bỏ tiền túi để tháp tùng mình đi làm việc. Sau nhiều nỗ lực hòa giải bất thành, cặp đôi chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân 5 năm đầy mệt mỏi vào tháng 12.2018.

Theo Sohu, sau khi quay trở lại cuộc sống độc thân, đời tư của Ngô Kiến Hào luôn là tâm điểm chú ý. Anh từng vướng tin đồn hẹn hò gây xôn xao với nữ diễn viên trẻ Trung Quốc Ngu Thư Hân (kém anh 17 tuổi) khi bị cư dân mạng soi ra nhiều trùng hợp về lịch trình lẫn trang phục. Ngoài ra, tài tử cũng từng bị bắt gặp xuất hiện cùng một cô gái có ngoại hình giống nữ nghệ sĩ Melody tại một buổi tiệc cưới. Tuy nhiên, thời điểm đó, trước những suy đoán người phụ nữ này chính là cô dâu tương lai của thành viên nhóm F4, công ty quản lý của Ngô Kiến Hào phủ nhận.

Ngô Kiến Hào trở thành nhân vật có sự nghiệp, tên tuổi ổn định nhất nhóm nhạc F4. Nam diễn viên vẫn hoạt động tích cực trong làng giải trí, góp mặt trong một số bộ phim điện ảnh, chương trình truyền hình và phát triển nhãn hiệu riêng do anh sáng lập. Trong khi các thành viên khác của F4 đều "chìm" dần trong showbiz hay thay đổi, Ngô Kiến Hào vẫn được khán giả hết mực yêu quý, quan tâm.