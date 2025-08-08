Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Mỹ nhân 'Vườn sao băng' yêu cầu chồng cũ ngừng nhắc đến mình

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
08/08/2025 16:51 GMT+7

Goo Hye Sun yêu cầu ngừng ngay những lời ám chỉ gián tiếp liên quan đến vụ ly hôn giữa cô và nam diễn viên Ahn Jae Hyun trong những chương trình giải trí gần đây, cho rằng đây là hành vi gây tổn thương nghiêm trọng.

Goo Hye Sun vừa có màn đáp trả thẳng thắn khi liên tục bị réo tên trong câu chuyện ly hôn với nam diễn viên Ahn Jae Hyun. Nữ diễn viên nhắn nhủ: "Không ai có quyền chế giễu tôi, mong chồng cũ tự lực cánh sinh chứ đừng lấy tôi làm đề tài".

Goo Hye Sun khẳng định không ai có quyền lấy cô làm trò cười

Cụ thể ngày 8.8, mỹ nhân phim Vườn sao băng bất ngờ đăng tải lên Instagram một bức tâm thư nhắc lại khoảng thời gian khó khăn trong quá trình ly hôn: "Trong quá trình ly hôn giữa tôi và chồng cũ, đã có những ý kiến trái ngược được đưa ra. Cuối cùng, cả hai đã đi đến thỏa thuận theo hướng không truy xét đúng sai. Dù điều đó không phải là một sự hòa giải trọn vẹn về mặt tình cảm, nhưng đó vẫn có thể coi là một lời hứa ngầm, là lẽ phải giữa con người với nhau. Ly hôn là quá trình mà mỗi bên đều cho rằng mình bị tổn thương, vì vậy nó rất ích kỷ và đầy khó khăn".

Mỹ nhân 'Vườn sao băng' Goo Hye Sun yêu cầu chồng cũ ngừng nhắc đến mình - Ảnh 1.

Goo Hye Sun đăng tải thông điệp dài trên mạng xã hội, bày tỏ sự bức xúc trước những lời bóng gió nói về mình

Ảnh: Instagram kooko0900

"Dù mối quan hệ ly hôn giữa tôi và chồng cũ không hề êm đẹp, tôi vẫn lựa chọn giữ sự chuyên nghiệp trong cùng một ngành nghề, tránh đưa ra những lời ám chỉ hay bóng gió, dù chỉ dưới danh nghĩa trò chuyện hay đùa giỡn. Việc liên tục khơi lại hay bình luận kiểu này là hành động thiếu suy nghĩ. Những người sản xuất chương trình giải trí giật gân, cố tình khơi gợi chuyện riêng tư để câu view, hoặc giả vờ an ủi nhưng thực chất gây tổn thương lần thứ hai cho người trong cuộc, cần hiểu rằng đó là hành vi gây hại nghiêm trọng", Goo Hye Sun bày tỏ sự bức xúc trước việc những lời nhắc gián tiếp về mình.

"Tôi hy vọng rằng giới giải trí vẫn tồn tại lương tâm. Nếu chỉ để đem lại tiếng cười hay sự vui vẻ cho khán giả mà khiến người liên quan cảm thấy tổn thương, thì điều đó cần chấm dứt ngay. Tôi là người khi buồn sẽ khóc, khi vui cũng khóc, sẵn sàng bày tỏ cảm xúc bằng lời nói. Tôi không phải là kẻ vô cảm. Và tôi không chấp nhận việc bất kỳ ai lợi dụng, thao túng mình chỉ để phục vụ niềm vui của số đông", nữ diễn viên yêu cầu các show giải trí ngừng gợi nhắc đến mình khi không liên quan.

Goo Hye Sun mong rằng chồng cũ sẽ tự thành công bằng chính năng lực của mình: "Tôi cũng mong chồng cũ sẽ tiếp tục hoạt động, được ghi nhận và phát triển bằng chính năng lực, sự chân thành và chính trực của bản thân, chứ không phải nhờ vào việc biến tôi trở thành đề tài câu chuyện".

Mỹ nhân 'Vườn sao băng' Goo Hye Sun yêu cầu chồng cũ ngừng nhắc đến mình - Ảnh 2.

Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun kết hôn năm 2016, chính thức ly hôn vào năm 2020 sau nhiều tranh cãi công khai

Ảnh: News1

Phát ngôn mới nhất của Goo Hye Sun được đưa ra liên quan đến chương trình Jo Hyun-ah's ordinary thursday night phát sóng vào ngày 5.8, khi trong cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Muzie, Ahn Jae Hyun ám chỉ rằng bản thân cũng từng trải qua nhiều khó khăn trong quá khứ và khiến dàn khách mời bật cười.

Hiện tại, Goo Hye Sun tập trung vào việc học tập và các dự án mới. Tháng 2.2024, cô tốt nghiệp thủ khoa ngành Điện ảnh của Đại học Sungkyunkwan và đến tháng 6 cùng năm được nhận vào chương trình thạc sĩ Khoa Báo chí khoa học tại Trường cao học Kỹ thuật của KAIST. Cô cũng vừa gây chú ý khi ra mắt một doanh nghiệp khởi nghiệp.

