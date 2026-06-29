Cuộc sống của ca sĩ Thanh Ngọc ở tuổi 43

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Thanh Ngọc cho biết vẫn miệt mài với các hoạt động nghệ thuật. Dù vậy, giọng ca Cà phê đắng và mưa cũng cố gắng cân bằng thời gian để chăm lo cho tổ ấm nhỏ của mình.

Nói về việc “bắt trend” để tạo sự quan tâm trên mạng xã hội, Thanh Ngọc hài hước cho rằng bản thân “chậm đến mức mọi người nói mình sống đơn giản”. Lý giải về điều này, nữ ca sĩ cho biết dù vẫn có những bài đăng trên trang cá nhân nhưng chủ yếu đó là cách cô chia sẻ về công việc, chứ không phải thực hiện những video theo xu hướng.

Trước khi trở lại với các hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Thanh Ngọc từng có quãng thời gian im ắng trên thị trường giải trí vì tập trung cho cuộc sống gia đình ẢNH: NVCC

Thanh Ngọc tâm sự: “Tất nhiên lượt xem nhiều thì mình cảm thấy vui, ít hơn thì cũng hơi buồn nhưng cũng không sao. Tôi không bị áp lực bởi việc đếm thử có bao nhiêu người xem. Trong một ngày tôi có quá nhiều việc cần phải lo lắng. Công việc chính của tôi là ca hát, biểu diễn trên sân khấu nên tôi tập trung vào chuyện đó”.

Thanh Ngọc nói ngoài nghệ thuật, cô còn nỗ lực hoàn thành vai trò của người phụ nữ trong gia đình thông qua các hoạt động nấu nướng, đưa đón con đến trường. Nữ ca sĩ 8X tâm sự: “Tôi không còn trẻ nữa nên không có thời gian nhiều để tập trung vào việc theo đuổi lượt xem, lượt thích hay tạo ra những clip xu hướng”.

Quan điểm làm nghề của Thanh Ngọc

Theo Thanh Ngọc, làm việc theo đúng sở thích và nuôi sống được mình đã là niềm hạnh phúc. Cũng chính từ quan điểm đó, nữ ca sĩ xác định từ đầu rằng “việc nào ra việc nấy”. Khi lên sân khấu, cô tập trung hoàn toàn cho phần trình diễn của mình nhằm thể hiện sự tôn trọng dành cho khán giả. Còn khi trở về đời thường, giọng ca 8X vẫn làm tròn vai trò một người mẹ, một người vợ trong gia đình.

Vì quan niệm "làm việc theo đúng sở thích và nuôi sống được mình đã là niềm hạnh phúc", Thanh Ngọc luôn chỉn chu mỗi khi xuất hiện trước khán giả ẢNH: NVCC

“Mình phải có trách nhiệm với khán giả, với công việc của mình. Khi bước ra sân khấu, tôi hát hay nhất trong khả năng, biểu diễn hoàn chỉnh nhất. Có hôm nào khi đi diễn về mà bữa đó tôi thể hiện không hay hoặc hơi quên lời, tôi sẽ tự kiểm điểm bản thân vì thấy mình bị sai với chính nghề nghiệp của mình”, cô bộc bạch.

Dù bận rộn với nhiều vai trò, Thanh Ngọc vẫn dành thời gian cho bản thân để thư giãn, nghỉ ngơi. Cô nói đôi khi chỉ là một tiếng ngắn ngủi để thưởng thức cà phê, nghe lại những ca khúc của mình… nhưng đó lại là cách giọng ca 8X tái tạo nguồn năng lượng để tiếp tục với những kế hoạch tiếp theo.

“Tôi nghe nhạc mình hát để xem bản thân có thể làm tốt hơn không, hay nghe người khác trình diễn để học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp. Nhờ vậy mà đôi khi những ý tưởng mới nảy sinh hoặc tâm trí mình thoải mái một chút”, cô trải lòng.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ khẳng định bản thân không ngại trò chuyện, học hỏi từ các bạn trẻ. Đây cũng là cách giúp nữ ca sĩ tiếp thu năng lượng tươi mới hơn hay hiểu những suy nghĩ của thế hệ sau để từ đó nhìn nhận lại bản thân và có những định hướng phát triển. Bởi cô quan niệm rằng “đôi khi thu mình trong vỏ bọc cũng không tốt”.