Mỹ nói Iran bất ngờ bắn tên lửa vào căn cứ ở Trung Đông

Rạng sáng 29.7, quân đội Mỹ cáo buộc Iran bất ngờ phóng nhiều tên lửa đạn đạo tấn công căn cứ Mỹ tại Trung Đông giữa lúc các bên đang đàm phán.