Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Mỹ nói Iran bất ngờ bắn tên lửa vào căn cứ ở Trung Đông
Video Thế giới

Mỹ nói Iran bất ngờ bắn tên lửa vào căn cứ ở Trung Đông

La Vi - Vi Trân

Rạng sáng 29.7, quân đội Mỹ cáo buộc Iran bất ngờ phóng nhiều tên lửa đạn đạo tấn công căn cứ Mỹ tại Trung Đông giữa lúc các bên đang đàm phán.

Tin liên quan

Ông Trump nói đang 'đàm phán thân thiện' với Iran

Ông Trump nói đang 'đàm phán thân thiện' với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27.7 khẳng định Mỹ đang có những cuộc 'đàm phán thân thiện' với Iran, trong khi 2 nước khu vực thông báo đã hứng phải cuộc tấn công mới bằng UAV, theo Reuters.

Khám phá thêm chủ đề

Iran Mỹ Xung đột Iran

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận