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Ông Trump nói đang 'đàm phán thân thiện' với Iran
Video Thế giới

Ông Trump nói đang 'đàm phán thân thiện' với Iran

La Vi - Văn Khoa
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27.7 khẳng định Mỹ đang có những cuộc 'đàm phán thân thiện' với Iran, trong khi 2 nước khu vực thông báo đã hứng phải cuộc tấn công mới bằng UAV, theo Reuters.

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