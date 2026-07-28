Ông Trump nói đang 'đàm phán thân thiện' với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27.7 khẳng định Mỹ đang có những cuộc 'đàm phán thân thiện' với Iran, trong khi 2 nước khu vực thông báo đã hứng phải cuộc tấn công mới bằng UAV, theo Reuters.