Mỹ nói tin tặc Trung Quốc xâm nhập các công ty viễn thông lớn

Các cơ quan an ninh Mỹ nói tin tặc Trung Quốc xâm nhập bằng cách khai thác các lỗi phần mềm được biết đến ở đường truyền cũng như một số thiết bị hệ thống mạng phổ biến khác, CNN đưa tin ngày 8.6.

"Những thiết bị này thường bị những người làm về an ninh mạng bỏ qua. Họ đã gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì hoạt động và không bỏ sót các bản vá phần mềm định kỳ của các dịch vụ và thiết bị đầu cuối sử dụng Internet", theo tuyên bố của Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) và Cơ quan Cơ sở hạ tầng và An ninh mạng Mỹ.

Tuyên bố này không nêu nạn nhân của vụ xâm nhập, mà nhắm đến các biện pháp phòng ngừa để giúp các tổ chức đang sử dụng thiết bị do Cisco, Fortinet và các nhà cung cấp khác sản xuất củng cố hệ thống mạng của họ.

"Để đánh bật [các tin tặc Trung Quốc], chúng ta phải nắm rõ các vấn đề kỹ thuật và phát hiện bọn họ ngay ở các bước truy cập đầu tiên", Rob Joyce, một quan chức đã có nhiều thập kỷ làm việc tại NSA, viết trên Twitter.

Chính phủ Trung Quốc thường xuyên phủ nhận các cáo buộc tấn công mạng từ nước này.





Đây là cảnh báo mới nhất trong một loạt cảnh báo công khai từ giới chức an ninh mạng của Mỹ về việc cố gắng giảm thiểu tác động của việc đặc vụ nước ngoài xâm nhập các mạng máy tính quan trọng và thu thập dữ liệu cho mục đích gián điệp hoặc các mục đích khác. Thông thường, hacker sử dụng các lỗ hổng phần mềm đã được biết đến, nghĩa là đã có bản sửa lỗi.

Phó Giám đốc FBI Paul Abbate, trong một bài phát biểu hồi tháng 4, cáo buộc Trung Quốc "thực hiện nhiều vụ xâm nhập mạng hơn tất cả các quốc gia khác trên thế giới cộng lại".

Cáo buộc tấn công mạng đã trở thành nguồn cơn gây ra căng thẳng đáng kể trong quan hệ Mỹ - Trung. Tổng thống Mỹ Joe Biden từng nêu vấn đề này trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 9.2021.