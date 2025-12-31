Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ phê duyệt thương vụ bán máy bay tuần tra P-8A cho Đan Mạch

Khánh An
Khánh An
31/12/2025 05:19 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã thông qua đề xuất của Đan Mạch về việc mua 3 máy bay P-8A từ hãng Boeing.

Hãng AFP ngày 30.12 đưa tin Mỹ vừa phê duyệt thương vụ trị giá 1,8 tỉ USD nhằm bán các máy bay tuần tra biển cho Đan Mạch, bất chấp căng thẳng gia tăng sau khi đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi sáp nhập Greenland, lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã thông qua đề xuất của Đan Mạch về việc mua 3 máy bay P-8A từ hãng Boeing.

- Ảnh 1.

Máy bay tuần tra biển P-8A của Hải quân Mỹ

Ảnh: Reuters

Trong thông báo gửi tới Quốc hội, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng thương vụ này sẽ "hỗ trợ các mục tiêu chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách cải thiện an ninh cho một đồng minh NATO, lực lượng đóng vai trò thúc đẩy ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế ở châu Âu". Trước đó một tuần, Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt một thương vụ khác trị giá gần 1 tỉ USD nhằm bán tên lửa không đối không cho Đan Mạch.

Mỹ từ lâu đã thúc giục các đồng minh NATO chi nhiều hơn cho quốc phòng, trong bối cảnh Tổng thống Trump tìm cách giảm hiện diện của Mỹ tại châu Âu, dù Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Trong khi đó, các nước châu Âu đã bất ngờ khi Tổng thống Mỹ muốn sáp nhập Greenland.

Ngày 21.12, ông Trump bổ nhiệm Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry làm đặc phái viên tới Greenland. Ông Landry lập tức cam kết sẽ thúc đẩy để hòn đảo này trở thành "một phần của Mỹ". Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen chỉ trích rằng quyết định bổ nhiệm ông Landry cho thấy Mỹ vẫn mong muốn Greenland. Đan Mạch đã triệu tập Đại sứ Mỹ Kenneth Howery để phản đối.

Tin liên quan

Infographic: Máy bay tuần biển P-8A Poseidon hoạt động như thế nào

Infographic: Máy bay tuần biển P-8A Poseidon hoạt động như thế nào

(TNO) Vụ máy bay tuần biển và săn ngầm P-8A Poseidon của Mỹ ngày 20.5 khi bay tuần gần các đảo nhân tạo Trung Quốc xây phi pháp tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị hải quân Trung Quốc 8 lần cảnh báo xua đuổi đang gây thêm căng thẳng trong khu vực. Thanh Niên Online giới thiệu bạn đọc tính năng và hoạt động của loại máy bay trinh sát săn ngầm hiện đại nhất này.

Mỹ bán 9 máy bay săn ngầm P-8A Poseidon cho Anh

Máy bay săn ngầm P-8A của Mỹ lao xuống biển

Khám phá thêm chủ đề

Donald Trump greenland Đan Mạch máy bay tuần tra P-8A
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận