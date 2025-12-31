Mỹ phê duyệt thương vụ bán máy bay tuần tra P-8A cho Đan Mạch

Hãng AFP ngày 30.12 đưa tin Mỹ vừa phê duyệt thương vụ trị giá 1,8 tỉ USD nhằm bán các máy bay tuần tra biển cho Đan Mạch, bất chấp căng thẳng gia tăng sau khi đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi sáp nhập Greenland, lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã thông qua đề xuất của Đan Mạch về việc mua 3 máy bay P-8A từ hãng Boeing.

Máy bay tuần tra biển P-8A của Hải quân Mỹ Ảnh: Reuters

Trong thông báo gửi tới Quốc hội, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng thương vụ này sẽ "hỗ trợ các mục tiêu chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách cải thiện an ninh cho một đồng minh NATO, lực lượng đóng vai trò thúc đẩy ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế ở châu Âu". Trước đó một tuần, Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt một thương vụ khác trị giá gần 1 tỉ USD nhằm bán tên lửa không đối không cho Đan Mạch.

Mỹ từ lâu đã thúc giục các đồng minh NATO chi nhiều hơn cho quốc phòng, trong bối cảnh Tổng thống Trump tìm cách giảm hiện diện của Mỹ tại châu Âu, dù Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Trong khi đó, các nước châu Âu đã bất ngờ khi Tổng thống Mỹ muốn sáp nhập Greenland.

Ngày 21.12, ông Trump bổ nhiệm Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry làm đặc phái viên tới Greenland. Ông Landry lập tức cam kết sẽ thúc đẩy để hòn đảo này trở thành "một phần của Mỹ". Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen chỉ trích rằng quyết định bổ nhiệm ông Landry cho thấy Mỹ vẫn mong muốn Greenland. Đan Mạch đã triệu tập Đại sứ Mỹ Kenneth Howery để phản đối.