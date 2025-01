Mỹ phê duyệt thương vụ tên lửa lớn cho Nhật Bản

Theo Bloomberg dẫn một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 3.1 cho biết rằng việc mua bán này sẽ phù hợp với chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Washington, đồng thời giúp Nhật Bản cải thiện an ninh cũng như đảm bảo an toàn cho quân nhân Mỹ đồn trú tại đây.

Tên lửa đánh chặn không đối không AIM-120 AMRAAM được đẩy đi ẢNH: REUTERS

"Thương vụ được đề xuất này sẽ hỗ trợ việc thực hiện các mục tiêu trong chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách cải thiện an ninh của một đồng minh chủ chốt, vốn là lực lượng thúc đẩy sự ổn định chính trị và tiến bộ về kinh tế trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", theo Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ (DSCA).

Theo DSCA, thương vụ này cũng sẽ cải thiện năng lực của Nhật Bản trong việc đối phó với các mối đe dọa hiện tại và trong tương lai, bảo vệ lãnh thổ của Nhật Bản cũng như quân nhân Mỹ đồn trú tại nước này và Nhật Bản sẽ không gặp khó khăn trong việc tiếp nhận số vũ khí này.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ trên và DSCA đã thông báo cho Quốc hội Mỹ biết trong ngày 3.1. Tuy nhiên, thương vụ vẫn cần được Quốc hội Mỹ phê chuẩn chính thức. Trong thương vụ, Mỹ sẽ bán cho Nhật Bản tới 1.200 tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120D-3 và AIM-120C-8, cũng như các thiết bị, phụ tùng và vật liệu hỗ trợ liên quan. Các tên lửa này có thể được phóng từ máy bay F-15 và F-35 mà Nhật Bản đang vận hành.

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 3.1 cho biết rằng Ngoại trưởng nước này Antony Blinken sẽ tới Hàn Quốc, Nhật Bản và Pháp từ ngày 4 -9.1 trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra ở Seoul.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Blinken sẽ gặp các quan chức cấp cao của chính phủ Hàn Quốc và thảo luận về cách họ "có thể tăng cường các nỗ lực quan trọng nhằm thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, cởi mở và thịnh vượng, cũng như các nỗ lực hợp tác 3 bên với Nhật Bản".

Tại Pháp, Ngoại trưởng Blinken sẽ thảo luận về những thách thức ở Trung Đông và châu Âu trong bối cảnh đang có những nỗ lực nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Gaza.