Mỹ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa

Trang Space.com đưa tin quân đội Mỹ đã phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman III không mang đầu đạn vào rạng sáng 20.5 (giờ Thái Bình Dương) từ căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg ở bang California.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III được phóng từ căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg ở bang California vào rạng sáng 20.5 ẢNH: KHÔNG QUÂN MỸ

Cuộc thử nghiệm diễn ra chỉ vài giờ sau khi công ty SpaceX của tỉ phú Elon Musk phóng tên lửa đẩy Falcon 9 cũng từ căn cứ này để đưa 24 vệ tinh Starlink lên quỹ đạo.

LGM-30G Minuteman III là ICBM phóng từ hầm ngầm (silo) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, được dẫn đường để tấn công mục tiêu mặt đất, theo Không quân Mỹ. Tầm bắn của tên lửa là hơn 6.000 dặm (9.656 km), cho phép quân đội Mỹ có thể tấn công bất cứ mục tiêu nào trên toàn cầu trong vòng 30 phút. Quân đội Mỹ đang dần thay thế tên lửa này bằng loại LGM-35 Sentinel.

Tên lửa được phóng rạng sáng 20.5 không mang theo đầu đạn ẢNH: KHÔNG QUÂN MỸ

Trong thông báo, quân đội Mỹ nhấn mạnh vụ phóng mới nhất đã được lên kế hoạch từ vài năm trước và không liên quan đến bất kỳ diễn biến thời sự nào. Lần gần nhất Mỹ thực hiện vụ phóng tương tự là vào tháng 11.2025, trước đó nữa là vào tháng 5.2025.

Lực lượng Không gian Mỹ cho biết vụ phóng được thiết kế nhằm thử nghiệm hệ thống tên lửa cũng như kiểm tra năng lực của đơn vị vận hành.

Tướng S.L. Davis, tư lệnh Bộ Chỉ huy Tấn công Toàn cầu của Không quân Mỹ, cho biết trong tuyên bố: "Khả năng tiến hành các cuộc thử nghiệm nghiêm ngặt và thực tế này là nền tảng cho an ninh quốc gia của chúng ta. Vụ phóng này xác minh tình trạng hoạt động và khả năng sẵn sàng của lực lượng ICBM của chúng ta, khẳng định khả năng của mọi thành phần trong hệ thống ICBM, từ những người vận hành đến hệ thống vũ khí, để thực hiện nhiệm vụ".

Quỹ đạo bay của tên lửa sau vụ phóng hôm 20.5 ẢNH: KHÔNG QUÂN MỸ

Nơi tên lửa rơi xuống không được công bố. Tuy nhiên, cảnh báo hàng hải được công bố trước vụ phóng gợi ý tên lửa hướng đến khu vực mục tiêu tại Bãi thử phòng thủ tên lửa đạn đạo Ronald Reagan của Lục quân Mỹ tại đảo Kwajalein, thuộc Quần đảo Marshall.