Mỹ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa sau lệnh của ông Trump

Bộ Chỉ huy tấn công toàn cầu Không quân Mỹ (AFGSC) thông báo đã phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman III không mang đầu đạn hạt nhân từ căn cứ lực lượng không gian Vandenberg ở bang California vào hôm 5.11, theo thông báo trên trang web của căn cứ.

Cuộc thử nghiệm mang mật danh GT 254 nhằm đánh giá độ tin cậy, sẵn sàng tác chiến và độ chính xác của ICBM. Minuteman III là ICBM được phóng từ hầm ngầm (silo).

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III được phóng từ căn cứ Vandenberg (bang California, Mỹ) hôm 5.11 ẢNH: LỰC LƯỢNG KHÔNG GIAN MỸ

Một phi đội trên máy bay chỉ huy E-6B Mercury đã kích hoạt lệnh phóng thông qua Hệ thống kiểm soát phóng tên lửa trên không (ALCS). Đây là hệ thống kiểm soát và chỉ huy dự phòng cho lực lượng ICBM.

Phương tiện tái nhập quỹ đạo của quả tên lửa đã bay xấp xỉ 6.759 km và rơi xuống mục tiêu tại bãi thử phòng thủ tên lửa đạn đạo Ronald Reagan trên đảo Kwajalein thuộc Quần đảo Marshall.

Máy bay E-6B Mercury ẢNH: KHÔNG QUÂN MỸ

Người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin xác nhận Mỹ đã thông báo trước cho Nga về kế hoạch phóng tên lửa theo quy định quốc tế và Moscow cũng đã thông báo cho các nước khác, theo đài RT.

Không quân Mỹ xác nhận vụ thử nghiệm này được lên kế hoạch từ nhiều tháng trước. Tuy nhiên, hành động thu hút sự chú ý sau khi Tổng thống Trump hôm 30.10 ra lệnh cho Lầu Năm Góc khôi phục thử nghiệm vũ khí hạt nhân sau hơn 30 năm.

Mệnh lệnh đã gây phản ứng chỉ trích từ lưỡng đảng tại quốc hội Mỹ, cho rằng điều này sẽ phá hủy nỗ lực không phổ biến vũ khí hạt nhân trong nhiều thập niên qua và khơi mào cuộc chạy đua vũ trang mới. Trong khi đó, những người ủng hộ nhấn mạnh việc thử nghiệm là cần thiết để xác minh độ tin cậy và sức mạnh của kho vũ khí hạt nhân lâu năm của Mỹ.

Ngày 5.11, Tổng thống Vladimir Putin và các quan chức Nga tuyên bố nếu Mỹ hay bất cứ bên nào vi phạm Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CNTBT), Nga sẽ buộc phải có biện pháp đáp trả phù hợp. Ông Putin chỉ thị các cơ quan thu thập thông tin về kế hoạch của Mỹ và chuẩn bị công việc cần thiết cho việc thử vũ khí hạt nhân.

Công nhân bảo trì và tên lửa Minuteman III trong silo ẢNH: KHÔNG QUÂN MỸ

Tên lửa Minuteman III là một trong bộ 3 tam giác hạt nhân của Mỹ, hệ thống răn đe thời Chiến tranh Lạnh. Hai chân kiềng còn lại là tên lửa được phóng từ tàu ngầm và tên lửa được phóng từ máy bay.

Hồi tháng 5, Mỹ cũng đã phóng thử thành công một ICBM từ căn cứ Vandenberg. Theo tờ Times of India, mỗi tên lửa Minuteman III có thể mang theo nhiều đầu đạn có khả năng tấn công các mục tiêu khác nhau với độ chính xác cao.

Trong khi Mỹ đang phát triển tên lửa LGM-35A Sentinel để hiện đại hóa lực lượng ICBM phóng từ silo, việc đảm bảo sự sẵn sàng của các tên lửa Minuteman III được cho là ưu tiên.