Mỹ ra mắt hộ chiếu in hình ông Trump

Chân dung của ông Trump được in vào mặt trong của bìa, bao quanh là văn bản Tuyên ngôn độc lập và quốc kỳ Mỹ được in chìm. Một trang khác trong hộ chiếu in bức tranh nổi tiếng về hình ảnh các nhà lập quốc Mỹ ký văn kiện Tuyên ngôn độc lập, The Guardian đưa tin ngày 28.4.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết hộ chiếu sẽ có "các tác phẩm nghệ thuật tùy biến và hình ảnh được nâng cấp" trong khi vẫn giữ nguyên các tính năng bảo mật hiện có. Đồng thời, ông Pigott cũng khẳng định hộ chiếu Mỹ là "loại giấy tờ có tính bảo mật cao nhất thế giới".

Mẫu hộ chiếu Mỹ phiên bản giới hạn in hình Tổng thống Donald Trump, tranh vẽ các nhà lập quốc Mỹ ký Tuyên ngôn độc lập ẢNH: BỘ NGOẠI GIAO MỸ

Việc phát hành hộ chiếu nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm "America250" - kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ phát hành một số lượng giới hạn các cuốn hộ chiếu cho "dịp lịch sử" này nhưng không đưa ra con số cụ thể.

Hộ chiếu phiên bản đặc biệt chỉ là động thái mới nhất trong nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm đưa hình ảnh gương mặt mình lên các cơ quan và tài liệu của nước Mỹ. Áp phích chân dung ông Trump đã được đặt mới ở tòa nhà Bộ Tư pháp, Bộ Lao động và Bộ Nông nghiệp.

Thẻ vào cổng các công viên quốc gia Mỹ năm 2026 cũng in hình Tổng thống Trump. Sau khi một số du khách bắt đầu dùng nhãn dán che hình ảnh của ông để phản đối, Cục Công viên Quốc gia Mỹ (NPS) đã phải cập nhật chính sách, đưa ra cảnh báo rằng bất kỳ hành vi thay đổi hay tẩy xóa thẻ sẽ khiến nó mất hiệu lực.

Hồi tháng 3, Ủy ban Mỹ thuật Quốc gia đã phê duyệt thiết kế đồng xu vàng 24k kỷ niệm, khắc hình ảnh Tổng thống Trump. Bộ Tài chính Mỹ cũng thông báo sẽ in chữ ký ông Trump vào các tờ tiền Mỹ, lần đầu tiên chữ ký của tổng thống đương nhiệm được in lên tiền giấy, theo NBC News.