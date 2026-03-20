Ủy ban Mỹ thuật Mỹ thông qua kế hoạch đúc đồng tiền có hình ông Trump

Đây được xem là động thái mới nhất của chính quyền Mỹ nhằm tôn vinh đương kim tổng thống trong bối cảnh nước Washington chuẩn bị kỷ niệm 250 năm ngày độc lập, theo South China Morning Post ngày 20.3.

Thiết kế đồng xu vàng kỷ niệm có hình Tổng thống Mỹ Donald Trump ẢNH: REUTERS

Trong phiên thảo luận tại Ủy ban Mỹ thuật Mỹ, vấn đề kỹ thuật như kích thước đồng xu vàng 24 carat (tối đa 7,62 cm) đã được đưa ra. Trợ lý Nhà Trắng Chamberlain Harris cho rằng nên chọn kích thước lớn nhất có thể, nhận định "càng to càng tốt" trước khi đề xuất được thông qua.



Theo kế hoạch, Cục Đúc tiền Mỹ sẽ quyết định kích thước cuối cùng. Thiết kế đồng xu đã được ông Trump phê duyệt và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent sẽ ra quyết định chính thức về việc phát hành.

Chính quyền ông Trump nhấn mạnh ý nghĩa biểu tượng của đồng xu. Trong tuyên bố, Thống đốc Ngân khố Mỹ Brandon Beach cho rằng khi đất nước tiến gần cột mốc 250 năm, không có hình ảnh nào đại diện rõ nét hơn cho "tinh thần trường tồn của nền dân chủ" ngoài hình ảnh tổng thống đương nhiệm.

Tuy nhiên, đề xuất này không được một số nghị sĩ đảng Dân chủ và một số thành viên của hội đồng tư vấn khác ủng hộ.

Đồng xu dự kiến khắc họa ông Trump với vẻ mặt nghiêm nghị, dựa trên một bức chân dung đang được trưng bày tại phòng trưng bày chân dung quốc gia ở Washington.



Bên cạnh đó, chính quyền ông Trump còn đề xuất phát hành đồng xu mệnh giá 1 USD mang hình ông để kỷ niệm Tuyên ngôn độc lập Mỹ năm 1776. Tuy nhiên, đề xuất này có thể vi phạm quy định liên bang, vốn cấm in hình tổng thống đương nhiệm hoặc cựu tổng thống lên đồng USD cho đến ít nhất 3 năm sau khi họ qua đời.

Một số chuyên gia cho rằng đồng xu vàng có thể không bị vướng quy định do không phải tiền lưu hành phổ biến mà chủ yếu dành cho mục đích sưu tầm.