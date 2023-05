Mỹ sắp ký thỏa thuận an ninh với Papua New Guinea, cạnh tranh ảnh hưởng Trung Quốc ở nam Thái Bình Dương

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ ký các thỏa thuận quốc phòng và giám sát với Papua New Guinea, nhằm ngăn cản các quốc đảo ở Thái Bình Dương thiết lập quan hệ an ninh với Trung Quốc, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin độc quyền đưa tin ngày 10.5.

Bộ trưởng Ngoại giao Justin Tkachenko của Papua New Guinea nói với Reuters rằng một Thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa Mỹ và quốc đảo đã được hoàn tất vào tuần trước, và "sẽ chính thức được ký kết khi ông Biden đến đây".

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng hôm 9.5 REUTERS

Ông Tkachenko cho biết thêm rằng một thỏa thuận riêng biệt cho phép Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ tuần tra vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn của Papua New Guinea, với điều kiện viên chức của đảo quốc sẽ đi theo tàu, cũng sẽ được ký kết trong chuyến công du sắp tới của ông Biden.

Ngoại trưởng Papua New Guinea cũng xác nhận 2 nước sẽ ký kết thỏa thuận giám sát vệ tinh, cho phép quốc đảo sử dụng các hệ thống an ninh bằng vệ tinh của Mỹ. "Một khi chúng tôi ký kết, thỏa thuận sẽ giúp giám sát vùng biển của chúng tôi, điều mà chúng tôi không thể làm được vào lúc này", ông Tkachenko nói.

Các tài liệu của Bộ Ngoại giao đệ trình lên Quốc hội Mỹ cho thấy Papua New Guinea, quốc gia đông dân nhất ở nam Thái Bình Dương, cũng sẽ nhận được gói hỗ trợ phát triển trị giá 32 triệu USD từ Mỹ, tăng gấp đôi so với dự kiến trước đó là 16 triệu USD. Trong khoản hỗ trợ này, 25 triệu USD sẽ được sử dụng để giải quyết ưu tiên an ninh về biến đổi khí hậu.

Trước đó, Nhà Trắng đã xác nhận ông Biden sẽ đến thăm thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea vào ngày 22.5. Tại đây, ông sẽ gặp lãnh đạo 18 quốc đảo Thái Bình Dương, theo hãng tin AFP.

Động thái của Mỹ diễn ra trong bối cảnh chính quyền Bắc Kinh gần đây đã ký một hiệp ước an ninh bí mật với Quần đảo Solomon, phía đông Papua New Guinea, và chính quyền Solomon sau đó đã ban hành lệnh cấm tạm thời đối với các tàu tuần duyên Mỹ trong lãnh hải Solomon.

Vào tháng 3, một công ty do chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn đã giành được hợp đồng phát triển cảng quốc tế ở thủ đô Honiara (Solomon), một thắng lợi lớn trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm giành được chỗ đứng chiến lược ở nam Thái Bình Dương.